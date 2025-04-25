Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, αρχικά στη δυτική χώρα και τα κεντρικά ηπειρωτικά και από τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι καταιγίδες κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά πιθανόν να συνοδεύονται και από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Τις νυχτερινές ώρες τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το βράδυ στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα παρουσιάσουν ύφεση το βράδυ.

Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα παρουσιάσουν ύφεση από νωρίς το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

