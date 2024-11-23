Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, τον πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του, ως ειδικό απεσταλμένο για τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια μετάβασης.

Ο Γκρένελ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρεσβευτής του Τραμπ στη Γερμανία και ήταν εν ενεργεία διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κατά τη θητεία του Τραμπ 2017-2021, αναμένεται να έχει βασικό ρόλο στις προσπάθειες του Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, εάν τελικά επιλεγεί για τη θέση.

Αν και δεν υπάρχει επί του παρόντος ειδικός απεσταλμένος αποκλειστικά για την επίλυση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Τραμπ σκέφτεται να δημιουργήσει μια τέτοια θέση, σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Ο Τραμπ θα μπορούσε όμως τελικά να μη δημιουργήσει ειδικό απεσταλμένο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αν και σκέφτεται έντονα να το κάνει, ανέφεραν οι πηγές. Εάν το κάνει, θα μπορούσε τελικά να επιλέξει κάποιον άλλο για τον ρόλο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Γκρένελ θα δεχόταν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε κατά την προεκλογική του εκστρατεία να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση, αν και δεν έχει πει πώς θα το κάνει.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Γκρένελ θα μπορούσαν να προβληματίσουν την Ουκρανία.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Γκρένελ υποστήριξε τη δημιουργία «αυτόνομων ζωνών» ως μέσο διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δε θα ήταν υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου στο άμεσο μέλλον, μια θέση που μοιράζεται με πολλούς συμμάχους του Τραμπ.

Οι υποστηρικτές του Γκρένελ τονίζουν την εκτεταμένη διπλωματική του εμπειρία και γνώση των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Εκτός από το έργο του στη Γερμανία, υπηρέτησε ως ειδικός απεσταλμένος για τις συνομιλίες των ΗΠΑ μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου.

