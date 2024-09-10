Σήμερα Τρίτη Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές , αλλά θα είναι τοπικά ισχυρές στα δυτικά , τα βόρεια και πιθανόν στη Θεσσαλία . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 4 με 6 και βαθμιαία ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς , και τοπικά στα Νότια έως 30 με 31 βαθμούς .

Την Τετάρτη Στα ανατολικά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κατά τόπους ισχυρές στην Κ την Α Μακεδονία, τη Θράκη και το Β Αιγαίο , που βαθμιαία θα εξασθενήσουν . Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ, στο Ν Ιόνιο τοπικά 6 . Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα Βόρεια.

Την Πέμπτη, Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι Δ 3 με 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Την Παρασκευή Τοπικές Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και Β .

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες , το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Ν 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι: Α 3 με 4 και βαθμιαία ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

