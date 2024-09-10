Λογαριασμός
Βροχές και καταιγίδες σήμερα Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αύριο Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α – ΒΑ και αργά το βράδυ σχεδόν θα σταματήσουν.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τρίτη  Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές , αλλά θα είναι τοπικά ισχυρές στα δυτικά , τα βόρεια και πιθανόν στη Θεσσαλία . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 4 με 6 και βαθμιαία ΒΔ 4 με 5 μποφόρ  , στο Αιγαίο Ν 4 με 6 μποφόρ.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς , και τοπικά στα Νότια έως 30 με 31 βαθμούς .

Την Τετάρτη Στα ανατολικά θα εκδηλωθούν  βροχές και σποραδικές καταιγίδες ,  κατά τόπους ισχυρές στην Κ την  Α  Μακεδονία, τη Θράκη και το Β Αιγαίο , που βαθμιαία θα εξασθενήσουν . Στην υπόλοιπη χώρα  άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι:  Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ, στο Ν Ιόνιο τοπικά 6 . Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα Βόρεια. 

Την Πέμπτη, Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα.  Άνεμοι Δ 3 με 5 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο . 

Την Παρασκευή Τοπικές  Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και  τα βόρεια    Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και Β .

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα  και  κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες , το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.  Άνεμοι: Ν  4 με 6  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι: Α 3 με 4 και βαθμιαία ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

