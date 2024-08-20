Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Πού θα πέσουν καταιγίδες και χαλάζι - Μεγάλη συχνότητα κεραυνών

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ.

Σήμερα Τρίτη (20-08-24) προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή της Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς), στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως ν. Αχαΐας - Ηλείας), τη Θεσσαλία και τις Σποράδες με εξασθένηση τη νύχτα.

β. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης).

γ. Τις βραδινές ώρες πιθανόν στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και της Εύβοιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.