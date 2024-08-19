ΕΜΥ: Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού

Επικαιροποιημένο δελτίο καιρού για την Τρίτη, εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η ΕΜΥ. Γίνεται ειδική αναφορά στην εξέλιξη της κακοκαιρίας στο Βόρειο Ιόνιο, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πιθανόν στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας. Η πρόγνωση αναφέρεται σε «μεγάλη συχνότητα κεραυνών» και «σε τοπικές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια».

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 19/08/2024 1000 UTC επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Την Τρίτη (20-08-24) προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή της Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς), στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο

β. Από τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πιθανόν στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας, που από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:



Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία τη Θράκη και πιθανόν στη Θεσσαλία.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανόν στη Θεσσαλία.

Στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Στο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια δυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στη Θράκη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια δυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία στα νότια δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμαία στα Δωδεκάνησα δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Βελτίωση αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας ήχησε το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, τα οποία θα κρατήσουν ως την Τρίτη τις προμεσημβρινές ώρες.

Επιπλέον, κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

