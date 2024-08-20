Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, το βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν στη βόρεια Θεσσαλία.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Στο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια δυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΥΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Τα ύψη υετού ανά 6ωρο , τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά για το διήμερο ισχύος του εκτάκτου Δελτίου, αλλά η ραγδαιότητα των φαινομένων τοπικά θα είναι μεγάλη . #έκτακτο #καταιγίδες@EMY_HNMS @CivPro_GR @Vkikilias @pyrosvestiki@Starchannelnew1 pic.twitter.com/Cz2mhoHV3V — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 19, 2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα είναι τοπικά ισχυρά. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στη Θράκη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως στη περιοχή της Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς), στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο θα είναι τοπικά ισχυρά. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία στα νότια δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμαία στα Δωδεκάνησα δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τμήματα ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά. Βελτίωση αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα κατά περιόδους θα είναι τοπικά ισχυρά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, την ανατολική Μακεδονία και κατά τόπους στο Αιγαίο, όπου πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη όπου και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες σε όλη τη χώρα.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και στη νησιωτική χώρα τους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Χιλιάδες κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr από τον ευρωπαϊκός μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς MTG-I1, που φέρει όργανο καταγραφής των ηλεκτρικών εκκενώσεων (κεραυνοί και αστραπές) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, δείχνουν ότι τη Δευτέρα, περίπου ως τις 18:40 καταγράφηκαν 31.828 εκκενώσεις.

Από αυτές οι 3.906 ήταν πάνω από την ξηρά και οι 27.922 πάνω από τη θάλασσα, κυρίως στην περιοχή του Ιονίου, όπως φαίνεται στον χάρτη.

Έντονη ήταν η δραστηριότητα στην περιοχή του Βόλου, στη βόρεια Εύβοια και σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Πηγή: skai.gr

