Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα πληγούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο σήμερα - Αύριο θα πληγούν και άλλες περιοχές - Η νέα πρόγνωση της ΕΜΥ

Κακοκαιρία

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. 

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Αύριο, Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
 

