Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα, Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.
Αύριο, Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
