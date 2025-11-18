Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Αύριο, Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.



