Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για τη βορειοδυτική Ελλάδα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)
α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο
β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.