Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές και καταιγίδες από Τρίτη - Ποιες περιοχές θα πληγούν

Έρχεται διήμερο με βροχές και καταιγίδες για τη βορειοδυτική Ελλάδα - Η πρόγνωση της ΕΜΥ 

Κακοκαιρία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για τη βορειοδυτική Ελλάδα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

