Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς

Επιδείνωση του καιρού στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα Δευτέρα (19-08-24) και αύριο Τρίτη (20-08-24) οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Δευτέρα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πιθανόν στην κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία.
Την Τρίτη, στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανόν στη Θεσσαλία.
