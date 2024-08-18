Λογαριασμός
Καύσωνας: Ξεκίνησε η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας - Δείτε πίνακα

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα έπεσε στους 32.8 °C, ενώ μόνο 27 από τους 492 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C

Παραλία Φλοίσβου

Άρχισε η σταδιακή αποκλιμάκωση του τέταρτου καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού αστεροσκοπείου, η θερμοκρασία έπεσε δύο με τρεις βαθμούς, με την υψηλότερα να ξεπερνά μόλις τους 40 βαθμούς, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα έπεσε στους 32.8 °C, ενώ μόνο 27 από τους 492 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C.

Δείτε τον πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή: 

Πίνακας

