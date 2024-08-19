Σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου.

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά (πλην της Θράκης). Τα φαινόμενα, τα οποία στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα κατά τόπους έντονα, το βράδυ θα περιοριστούν στη δυτική Ελλάδα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά

Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αρχικά γενικά αίθριος, όμως βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στη Θράκη γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, βαθμιαία στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, όμως βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα. Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, όμως βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

