Καιρός σήμερα: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία – Καταιγίδες στα ορεινά

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα Κυριακή σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτικά και κεντρικά τμήματα, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, στην Ήπειρο καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-08-2024

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), κυρίως μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα κατά τόπους έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 37 βαθμούς Κελσίου.

