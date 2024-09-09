Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς το βαρομετρικό χαμηλό, που προκαλεί την κακοκαιρία "ATENA" στην Κεντρική Μεσόγειο και κινείται ανατολικά, προβλέπεται να προκαλέσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Από το βράδυ της Δευτέρας (09-09-24) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονα. Από τα ξημερώματα της Τρίτης (10-9-2024) μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11-09-24) στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες. Από το βράδυ της Τρίτης (10-09-24) έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

