Kακοκαιρία «ATENA» από σήμερα: Ποιες περιοχές θα πλήξει

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει από το βράδυ στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Από το βράδυ της Δευτέρας (09-09-24) μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-9-2024) μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

3. Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (10-09-24) μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες.

4. Από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές και θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς και στα ανατολικά κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 και στα νησιά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το απόγευμα θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) και βαθμιαία στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, από νωρίς το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

