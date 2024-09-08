Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς όπως αναφέρει, το βαρομετρικό χαμηλό που δημιουργήθηκε στη Δυτική Μεσόγειο, προκαλεί την κακοκαιρία «ATENA» στη Κεντρική Μεσόγειο και κινείται ανατολικά.

Το σύστημα αυτό προβλέπεται να προκαλέσει στη χώρα μας, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Από αύριο βράδυ μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (10/11) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

3. Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11/9) στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες.

4. Από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

