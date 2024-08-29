Σήμερα Πέμπτη Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως θα συννεφιάσει και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά ισχυρές. Οι Άνεμοι στο Α-ΝΑ Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Η Θερμοκρασία , θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

Την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Α και Ν. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και κυρίως στα Δ και Β του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

