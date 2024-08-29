Ζεστό προβλέπεται ότι θα είναι το φθινόπωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστούν οι θερμές συνθήκες και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, αφού τα αριθμητικά μοντέλα εκτιμούν, ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος, μπορεί να φθάσουν μέχρι και 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές για την εποχή.

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις και για σχετικά ζεστό χειμώνα, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Για το φθινόπωρο, τα δύο μοντέλα, ECMWF και multi-model, δίνουν ισχυρό σήμα (πιθανότητα >80%), για ιδιαίτερα θερμές συνθήκες, προβλέποντας ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος θα είναι πάνω από τις κανονικές, συγκλίνοντας μάλιστα στην εκτίμηση, ότι στη δυτική Ελλάδα οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου θα είναι 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές.

Το ECMWF εκτιμά το ίδιο και για τις υπόλοιπες περιοχές, όμως το multi-model φαίνεται πιο συγκρατημένο, εκτιμώντας θετικές αποκλίσεις από 0.5-1 βαθμό.

Προγνωστικοί χάρτες του ECMWF και του multi-modelsystem με τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας για το Φθινόπωρο 2024, με αρχικές τιμές της 01/08/2024

Μειωμένες βροχοπτώσεις

Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), και τα δύο μοντέλα, τόσο το ECMWF, όσο και το multi-model, προβλέπουν αυξημένες βροχοπτώσεις στη βόρεια Ευρώπη και γενικά μειωμένες στις νότιες, κυρίως Μεσογειακές, περιοχές.

Ειδικά για την Ελλάδα, ενώ το multi-model εκτιμά ότι οι βροχοπτώσεις του φθινοπώρου θα κινηθούν στα φυσιολογικά επίπεδα, με βάση το ECMWF, υπάρχουν ενδείξεις για μειωμένες βροχοπτώσεις στα ανατολικά.

