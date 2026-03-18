Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές το σκηνικό του καιρού σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί - βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.