Αντιμέτωπη με το πρώτο μεγάλο «κύμα καύσωνα» η χώρα- Πότε θα χτυπήσουν τα 40αρια

Εντυπωσιακά υψηλές είναι για τα δεδομένα της εποχής οι θερμοκρασίες καθώς οριακά λίγο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου «θα χτυπήσουν» τα πρώτα σαραντάρια.

Αύριο Παρασκευή, στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανότητα βροχών και στα θαλάσσια μεμονωμένων καταιγίδων και βαθμιαία γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αρχικά τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 και στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικα στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανότητα βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 6 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33 και στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια δυτικοί 4 με 6 και στη βόρεια Ελλάδα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα νότια.

Ο «μίνι καύσωνας» που πέρασε

Σύμφωνα με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την Τρίτη (04.06.2024), στις παραπάνω περιοχές ο υδράργυρος «χτύπησε» θερμοκρασίες μίνι καύσωνα.

Όπως φαίνεται στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Θήβα και ήταν ίση με 39.3 °C. Στη δεύτερη θέση, είναι η Ελευσίνα επίσης με 39.3, ακολουθούν τα Ψαχνά Εύβοιας με 39.1, η Τανάγρα με 38.9, η Φυλή Αττικής με 38,8, οιΆγιοι Θεόδωροι με 38.7, η Σπάρτη με 38,6 και ο Ασπρόπυργος με 38,6.

