Θερμικός θόλος: Το φαινόμενο που έβαλε σε «καύσωνα» τα νοτιοδυτικά των ΗΠΑ

Ένα υψηλό σύστημα πίεσης, γνωστό ως θερμικός θόλος, που παραμένει πάνω από το Νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ , θα ωθήσει τον υδράργυρο στην περιοχή πολύ πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με αποτέλεσμα εκατομμύρια Αμερικανοί να βρεθούν αντιμέτωποι με συνθήκες καύσωνα τις επόμενες ημέρες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει, με ισχύ έως το Σάββατο, προειδοποιήσεις και συστάσεις για ακραία ζέστη απευθυνόμενη σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Βόρεια Καλιφόρνια, νότια έως την Αριζόνα και ανατολικά έως το Τέξας.

Η ίδια περιοχή βρέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι αντιμέτωπη για εβδομάδες με συνθήκες ακραίας ζέστης.

«Απλά κάνει πολλή ζέστη», δήλωσε η Μισέλ Ρέινολντς, ηλικίας 52 ετών, η οποία έκανε βόλτα με τον σκύλο της τον Σκοτ σε ένα πάρκο στο Μοντέστο, στην Καλιφόρνια. «Ο καιρός δεν είναι ζεστός μονάχα για εμάς, αλλά επίσης ζεστός για τα ζώα».

Η Ρέινολντς εκτιμά ότι η εποχική ζέστη φαίνεται να επιδεινώνεται κάθε χρόνο.

«Απλά δεν ξέρεις πώς θα αλλάξει το κλίμα», επισήμανε. «Πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε».

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Λας Βέγκας σήμερα, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ρεκόρ για την 6η Ιουνίου. Και αυτή θα είναι «δροσερότερη» σε σύγκριση με τις συνθήκες που αναμένονται στο Ντεθ Βάλεϊ, στην Καλιφόρνια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 49 βαθμούς Κελσίου έως το απόγευμα.

Στο Φοίνιξ, την πρωτεύουσα της Αριζόνας με πληθυσμό 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 45 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να ανοίγουν κλιματιζόμενες αίθουσες σε βιβλιοθήκες και κοντά σε ορισμένες δημοφιλείς διαδρομές πεζοπορίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και ρεκόρ ενδέχεται να καταρριφθούν το επόμενο διήμερο», αναφέρει η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Φοίνιξ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ορισμένες πόλεις στην περιοχή έζησαν το θερμότερο καλοκαίρι τους το 2023. Στο Φοίνιξ, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 43 βαθμοί Κελσίου για 55 συναπτές ημέρες, ένα ρεκόρ για την πόλη, όπου 645 άνθρωποι πέθαναν στη μητροπολιτική περιοχή λόγω ασθενειών που συνδέονται με τη ζέστη το περασμένο καλοκαίρι.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, να πίνουν πολλά υγρά και εάν μπορούν να ελέγχουν εάν είναι καλά οι γείτονές τους και οι αγαπημένοι τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.