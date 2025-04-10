Αίθριος σήμερα ο καιρός με λίγες βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Σχεδόν αίθριος θα είναι σήμερα, Πέμπτη ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ τοπικά στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια και το βράδυ στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες τοπικά στα βόρεια και κατά τόπους στο εσωτερικό της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα τοπικά στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, από το βράδυ 4 με 5 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ τοπικά στα ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Στα βόρεια δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

