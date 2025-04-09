Σήμερα Τετάρτη Στα βόρεια και το Α Αιγαίο λίγη συννεφιά. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη , πιθανόν μεμονωμένες . Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι : Β – ΒΑ 4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 13 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς .

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα κυρίως στη Θράκη και το ΒΑ Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο όπου δεν αποκλείετε να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Παροδικές συννεφιές τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

