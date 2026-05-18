Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Δευτέρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

