Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σήμερα, Κυριακή παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για σήμερα, Τετάρτη:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε ειναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά των βορειότερων περιοχών.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα κεντρικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και μόνο στην Κρήτη θα πνέουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στην Κρήτη τοπικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

