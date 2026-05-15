Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ: Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται αύριο στην Ελλάδα -Δείτε χάρτες

Οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
σκόνη

Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης αύριο καθώς, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει τη μεταφορά ερημικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.

Σε χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05. Όπως τονίζεται, είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 16/05.

Πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τα επεισόδια μεταφοράς ατμοσφαιρικής σκόνης παρέχονται μέσα από το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης (https://meteo.gr/dust/) του ΕΑΑ/meteo.gr. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P, καταγραφές των σταθμών ποιότητας αέρα σε Ρέθυμνο και Άδελε και προγνώσεις συγκεντρώσεων σκόνης.

σκόνη

σκόνη

* Εικόνες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τη συγκέντρωση ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένεται το πρωί του Σαββάτου 16/05 (εικόνα 1) καθώς και το βράδυ του Σαββάτου 16/05 (εικόνα 2).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αφρικανική σκόνη Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark