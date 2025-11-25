Του Νικόλα Μπάρδη

Η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου, γνωστή και ως Νέα Γέφυρα της Χαλκίδας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομών που έχουν γίνει ποτέ στην Εύβοια, καθώς ενώνει το νησί με την Στερεά Ελλάδα, βοηθώντας τις μετακινήσεις από και προς το νησί.

Πρόκειται για μία καλωδιωτή γέφυρα που στέκει πάνω από τον πορθμό του Ευρίπου και ενώνει την πόλη της Χαλκίδας με τη βοιωτική ακτή, πολύ κοντά στο εργοστάσιο τσιμέντων, στον λεγόμενο λόφο Μπαταριά. Η εν λόγω γέφυρα έχει συνολικό μήκος 694,5 μέτρα, ωφέλιμο πλάτος 12,5 μέτρα και το ύψος της αγγίζει τα 34,5 μέτρα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το Μάιο του 1985 και ολοκληρώθηκε το 1993, ενώ το κόστος του έργου έφτασε τα 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές.

Μέχρι να κατασκευαστεί η Νέα Γέφυρα, η Χαλκίδα ενώνονταν με την απέναντι όχθη μόνο με την Παλαιά Γέφυρα Ευρίπου, που βρίσκεται λίγο βορειότερα, στο πιο στενό σημείο του πορθμού. Η λειτουργία της ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ μέχρι τότε οι κάτοικοι περνούσαν απέναντι με βάρκες και σχεδίες. Φυσικά η λειτουργία της έλυσε τα χέρια των ντόπιων, οι οποίοι μπορούσαν πλέον να περνάνε εύκολα από τη μία πλευρά στην άλλη, καθώς η πόλη αναπτύσσονταν παράλληλα και από τις δύο πλευρές του πορθμού. Το 1960 το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έκανε πρόταση στην τότε Κυβέρνηση να κατασκευαστεί μία υποθαλάσσια σήραγγα, για να λυθεί μια για πάντα το συγκοινωνιακό, ωστόσο αυτή η πρόταση δεν προχώρησε λόγω μεγάλου κόστους.

Τη δεκαετία του ’90, και συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου 1993, εγκαινιάστηκε η Υψηλή Γέφυρα του Ευρίπου, που ήρθε να διευκολύνει τις μετακινήσεις στην περιοχή και να συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση της μικρής γέφυρας, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Χαλκίδας είχε πλέον αυξηθεί, το ίδιο και η κινητικότητα στο εμπορικό λιμάνι της πόλης. Έκτοτε, η πόλη της Χαλκίδας και ευρύτερα το νησί έχουν βοηθηθεί αισθητά από την ύπαρξη αυτής της ζεύξης. Πολλοί είναι αυτοί που δουλεύουν σήμερα στην Αθήνα και πηγαινοέρχονται, ενώ οι εξορμήσεις προς την Εύβοια γίνονται πιο γρήγορα και οικονομικά, ενισχύοντας και την τουριστική ανάδειξη του τόπου. Μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες αδιάκοπης λειτουργίας, η Γέφυρα πρέπει να κλείσει για λόγους συντήρησης, γεγονός που έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία.

Η προγραμματισμένη συντήρηση είχε οριστεί να γίνει μέσα σε ένα δεκαήμερο του Οκτώβρη 2025, όμως επειδή δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσα και έξω από την πόλη της Χαλκίδας, η συντήρηση πήγε παραπίσω. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μία απαραίτητη διαδικασία συντήρησης, η οποία δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο, και οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες για εκείνες τις ημέρες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες. Φυσικό κι επόμενο είναι το βάρος της κίνησης να σηκώσει για εκείνες τις ημέρες η Παλαιά Γέφυρα, ενώ το κέντρο της Χαλκίδας μάλλον θα θυμίζει καθημερινή στον Κηφισό, παρά μία ήσυχη, επαρχιακή πόλη.

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της πόλης εκφράζουν την ανησυχία τους στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα και ζητούν από την πολιτεία να μην κλείσει την γέφυρα, αν πρώτα δεν βρεθεί μία ρύθμιση, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς την πόλη και το εμπορικό λιμάνι. Να βρεθεί δηλαδή μία μέση λύση που θα εξυπηρετεί όλες τις πλευρές, για όσες μέρες πραγματοποιείται η συντήρηση της Νέας Γέφυρας. Μένει, λοιπόν, να δούμε στην πράξη, πως θα προχωρήσουν αυτές οι εργασίες και τι θα αλλάξει στην εικόνα της πόλης. Οι ντόπιοι πάντως παραμένουν διστακτικοί προς ώρας…

