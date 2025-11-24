Το μονοπάτι της Ηρώς: Μια ιστορία θαυμασμού και ανθρώπινου πόνου

Λίγο έξω από τη Χαλκίδα, στα Πολιτικά, βρίσκεται ένα μονοπάτι διαφορετικό από τα άλλα.

Η Ηρώ από μικρή λάτρευε την πεζοπορία και τη φύση και κάποτε άκουσε πως υπάρχει ένα μονοπάτι που χρησιμοποιούσε ο προπάππους της για να κατεβάζει ασβεστόπετρες. Έκτοτε έβαλε στόχο ζωής να δώσει πνοή σε αυτό το μονοπάτι…

Η ζωή όμως της έδειξε το σκληρό της πρόσωπο και στα 24 της διαγνώσθηκε με μια μορφή επιθετικού καρκίνου. Το όνειρό της να δει το μονοπάτι έτοιμο παρέμεινε ζωντανό και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε από τους γονείς της να συνεχίσουν αυτό που εκείνη ξεκίνησε.

Η Ηρώ έφυγε στα 29 της και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν λίγο καιρό μετά. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι γονείς της είναι μέρα νύχτα εκεί με έναν στόχο: αυτό το μονοπάτι να μην σβήσει ποτέ.

Σήμερα, υπάρχουν 4 διαδρομές και κάθε χρόνο στην ονομαστική της γιορτή ο ορειβατικός σύλλογος Χαλκίδας πραγματοποιεί πεζοπορία μνήμης και ζωής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.