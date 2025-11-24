Λογαριασμός
Η μοναδική σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς

Η Σφυριχτή Γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως όταν, λόγω απόστασης και μορφολογίας του εδάφους, η ομιλία δεν μπορεί να φτάσει στον αποδέκτη

Η Σφυριχτή Γλώσσα του χωριού Αντιά είναι ένας μοναδικός τρόπος επικοινωνίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλήρως ανεπτυγμένη γλώσσα, όπου ο σφυριχτής, χρησιμοποιώντας τους τονισμούς και διαφορετικούς ήχους σφυρίγματος, προφέρει γράμματα, συλλαβές και λέξεις. Η Σφυριχτή Γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως όταν, λόγω απόστασης και μορφολογίας του εδάφους, η ομιλία δεν μπορεί να φτάσει στον αποδέκτη.

