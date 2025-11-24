Weekend break στη Στενή Ευβοίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Οδηγώντας στην επαρχιακή οδό Αρτάκης – Κύμης, σε μία απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων από το κέντρο της Χαλκίδας, συναντούμε τη γραφική Στενή Ευβοίας, ένα κεφαλοχώρι χτισμένο στις πλαγιές του Όρους Δίρφυ, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με τρεχούμενα νερά. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο μόλις 400 μέτρων, ωστόσο κάθε Χειμώνα δέχεται πυκνές χιονοπτώσεις, φαινόμενο που οφείλεται κυρίως στα ψυχρά βορειοανατολικά ρεύματα στα οποία είναι εκτεθειμένη η ευρύτερη περιοχή της Δίρφης. Σίγουρα θα έχετε δει πλάνα από το χωριό σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, αφότου κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα χιόνια.

Η Στενή αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της Εύβοιας για weekend break τόσο κατά τους φθινοπωρινούς, όσο και τους χειμερινούς μήνες, με πλήθος εκδρομέων από την Χαλκίδα και την Αθήνα να πηγαίνουν εκεί, αναζητώντας μερικές στιγμές χαλάρωσης μέσα στο πανέμορφο φυσικό τοπίο της περιοχής. Οι περίπατοι στο βουνό, ο καθαρός αέρας και οι παραδοσιακές ταβέρνες με τα εξαιρετικής ποιότητας ντόπια κρέατα ανεβάζουν το χωριό πολύ ψηλά στην προτίμηση του κόσμου, που επιστρέφουν εκεί ξανά και ξανά με την πρώτη ευκαιρία. Σύμφωνα με τη μυθολογία το Όρος Δίρφυ αποτελούσε και το ησυχαστήριο της θεάς Ήρας, ενώ στην ψηλότερη κορυφή του δέσποζε στην αρχαιότητα το ιερό της Διρφύας Ήρας.

Η πλούσια βλάστηση γύρω από το χωριό, τα φαράγγια και τα τρεχούμενα νερά αποτελούσαν ανέκαθεν το κατάλληλο περιβάλλον για να «γεννηθούν» πολλοί θρύλοι, δοξασίες αλλά και ιστορίες για μυθικά πλάσματα, όπως νεράιδες και ξωτικά. Αν είστε τυχεροί, κατά την επίσκεψή σας εκεί μπορεί κάποιος ντόπιος να σας διηγηθεί μερικές από αυτές τις ιστορίες, που αυτομάτως θα σας βάλουν σε παραμυθένιο mood εξερεύνησης της περιοχής. Το χωριό αριθμεί περί τους 400 μόνιμους κατοίκους, όμως κάθε Σαββατοκύριακο γεμίζει ζωή από τους εκδρομείς, που σκορπίζουν στα γραφικά σοκάκια του, για να ανακαλύψουν τις ομορφιές του τόπου.

Στην κεντρική πλατεία του χωριού θα βρείτε ταβέρνες και πολλά μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα κάτω από τα πλατάνια και τις μουριές. Μεταξύ άλλων εκεί θα βρείτε να αγοράσετε τσάι του βουνού, μέλι, χυλοπίτες, τραχανά, καρύδια, μαρμελάδες και διάφορα γλυκά του κουταλιού, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τους ντόπιους, και πάντα με αγνά υλικά.

Από το κέντρο του χωριού ξεκινούν πολλά περιπατητικά μονοπάτια μέσα στη φύση, για τα οποία φημίζεται άλλωστε η Δίρφη, και αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς λάτρεις των σπορ του βουνού. Προμηθευτείτε νερό, φορέστε τα κατάλληλα παπούτσια και επιδοθείτε σε ατελείωτες εξορμήσεις στα δάση της κεντρικής Εύβοιας. Στην περιοχή υπάρχουν αμέτρητα μονοπάτια, κάποια λιγότερο και κάποια περισσότερο απαιτητικά. Μπορείτε να πεζοπορήσετε ως το Αισθητικό Δάσος Στενής (δίκτυο NATURA) που απλώνεται στις νότιες πλαγιές της Δίρφης και προσφέρεται για πλήθος δραστηριοτήτων (πεζοπορία, ποδηλασία, παρατήρηση πουλιών, κ.α.).

Αν πάλι είστε πιο έμπειροι, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το ορειβατικό καταφύγιο «Μιχάλης Νικολάου», το οποίο βρίσκεται 8 χλμ. μακριά από την Στενή και διαθέτει – κατόπιν κράτησης - και χώρους διαμονής. Σε μικρή απόσταση από το χωριό, περίπου 1 χιλιόμετρο, βρίσκεται και το σπηλαιοκκλήσι της Αγίας Κυριακής, που είναι χτισμένο σε μία μαγική τοποθεσία με αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Ο ναός είναι ουσιαστικά χτισμένος πάνω στη σπηλιά, όπου σύμφωνα με το θρύλο, οι κάτοικοι της περιοχής βρήκαν την εικόνα της Αγίας Κυριακής, και στο εσωτερικό του βλέπουμε μία κρήνη, της οποίας το νερό θεωρείται αγίασμα.

Όποια διαδρομή κι αν επιλέξετε, το μόνο σίγουρο είναι πως η Στενή θα σας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, και θα βγάλετε αξεπέραστες φωτογραφίες για το Instagram. Αν λοιπόν ψάχνετε ένα μέρος για μία σύντομη εξόρμηση του Σαββατοκύριακου, η Στενή Ευβοίας αποτελεί κορυφαίο προορισμό και μία σταθερή αξία, μόλις μιάμιση ώρα μακριά από την Αθήνα.

