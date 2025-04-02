Για πρώτη φορά από σήμερα οι Ευρωπαίοι που εισέρχονται στη Βρετανία θα πρέπει να έχoυν εκδώσει ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA), αντίστοιχη με το ESTA (Electronic System for Travel Authorization) που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ.

Αφού το Λονδίνο επέβαλε τον Ιανουάριο το σύστημα αυτό για τους πολίτες περίπου 50 χωρών – ανάμεσα τους οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία—τώρα ήρθε η σειρά των πολιτών από περίπου 30 ευρωπαϊκές χώρες να υποχρεούνται να αποκτήσουν το έγγραφο αυτό προτού εισέλθουν στη Βρετανία.

Visiting 🇬🇧 from 2 April onwards? Then you need ETA!

👇

Applying on https://t.co/jArEVDPgel or through UK ETA app is quick & simple and currently costs £10 (£16 as of 9 April).



Find out more re. conditions and timeframes on https://t.co/RakMhCYwk7 pic.twitter.com/imZC6rjQ8L — UK in Greece (@ukingreece) March 26, 2025

Η βρετανική κυβέρνηση συνιστά στους ταξιδιώτες να εκδίδουν την ΕΤΑ τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν ταξιδέψουν, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να τους ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.

Πώς εκδίδεται, πόσο κοστίζει, πόσο διαρκεί

Με εξαίρεση την Ιρλανδία, όλοι οι πολίτες των χωρών της ΕΕ, ενήλικες και ανήλικοι, θα πρέπει να εκδίδουν την ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια, με εξαίρεση όσους διαθέτουν βίζα (φοιτητική, εργασίας…).

Πριν μεταβούν στη Βρετανία οι ταξιδιώτες πρέπει να συμπληρώσουν διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου της βρετανικής κυβέρνησης ή κατεβάζοντας την εφαρμογή UK ETA μια δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν στοιχεία της ταυτότητάς τους και θα απαντούν σε σειρά ερωτήσεων, που θα αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα ασφαλείας.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης χρειάζονται λιγότερα από δέκα λεπτά και η ταξιδιωτική άδεια, που συνδέεται ψηφιακά με το διαβατήριο, εκδίδεται μέσα σε λίγα λεπτά, διευκρίνισε το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το κόστος για την έκδοση του εγγράφου ανέρχεται στις 10 λίρες (12 ευρώ), όμως από τις 9 Απριλίου θα αυξηθεί στις 16 λίρες (περίπου 19 ευρώ).

Η ETA έχει διετή ισχύ και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει στη Βρετανία για μέγιστο διάστημα έξι μηνών. Στη διάρκεια των δύο ετών που ισχύει ο κάτοχός της μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ταξιδίων στη Βρετανία, αλλά αν αλλάξει διαβατήριο θα πρέπει να εκδώσει νέα ΕΤΑ.

Εξάλλου ακόμη και οι ταξιδιώτες που κάνουν transit μέσω της Βρετανίας θα είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν την βίζα , με εξαίρεση όσους περνούν από κάποια αεροδρόμια, όπως το Χίθροου και αυτό του Μάντσεστερ, όπου δεν χρειάζεται να περάσουν από έλεγχο κατά την προσγείωση.

Το μέτρο εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η βρετανική κυβέρνηση να ψηφιοποιήσει το σύστημά της για τη διαχείριση των συνόρων της χώρας.

Η ΕΕ προβλέπει να υιοθετήσει ένα αντίστοιχο σύστημα το 2026, με το ETIAS (European Travel Information and Authorization System).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

