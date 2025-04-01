Η Θεσσαλονίκη αυξάνει τη δυναμική της ως προορισμός city break

Στο ...χάρτη διαμονής των τουριστών ως προορισμός city break, εισέρχεται με ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική η Θεσσαλονίκη, με την πόλη να προσελκύει τους επισκέπτες για ψυχαγωγία, γαστρονομία και ψώνια και να λαμβάνει στον συνολικό βαθμό ικανοποίησης το 7,8, όπως προκύπτει από την έρευνα «Προφίλ & Ικανοποίηση Τουριστών - Απόδοση Ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης» για το 2024, που εκπόνησε η εταιρεία «GBR Consulting» για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) και παρουσιάστηκε σήμερα σε σχετική εκδήλωση.

«Το 7,8 είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό που όμως χρήζει βελτίωσης, αφού πριν από την πανδημία του κορονοϊού η συνολική αξιολόγηση των επισκεπτών της πόλης ξεπερνούσε το 8», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΞΘ, Ανδρέας Μανδρίνος και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το άμεσο μέλλον, τόνισε «αυτό το ποσοστό ελπίζουμε ότι σύντομα θα αλλάξει, αφού διαφαίνεται ότι η πόλη μπορεί πλέον να κάνει επαγγελματικά βήματα στην τουριστική της ανάπτυξη».

Για τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας, ο κ. Μανδρίνος σημείωσε ότι «και το 2024 τα ξενοδοχεία της περιοχής φαίνεται να διατήρησαν την υψηλή αξιολόγησή τους (8,7) τόσο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους, όσο και αναφορικά με τη σχέση μεταξύ τιμής/ποιότητας (8,2)», αλλά, όπως έσπευσε να προσθέσει «παρά τη σταθερή ικανοποίηση των επισκεπτών

από τις ξενοδοχειακές υποδομές της Θεσσαλονίκης, αλλά και την αύξηση τόσο της Μέσης Τιμής Δωματίου (ADR) όσο και του Εσόδου ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPar), η εικόνα των οικονομικών στοιχείων των ξενοδοχείων δεν άλλαξε σε ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό επίπεδο, αφού για μία ακόμη χρονιά η Θεσσαλονίκη παρέμεινε στην τελευταία θέση όσον αφορά στα δύο αυτά μεγέθη στη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) μεταξύ της πόλης μας και άλλων δέκα αντιστοίχου μεγέθους ευρωπαϊκών πόλεων».

Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασε τη στρατηγική του για την σταδιακή μετεξέλιξη του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, βάσει του μοντέλου DMMO ( Στρατηγικής Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού DMMO), ενώ εστίασε και στις προσπάθειες «ανάταξης» της πόλης, ιδίως στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και αναγνωρίζοντας πως παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα περιθώρια βελτίωσης είναι ακόμα μεγάλα.

«Προσπαθούμε να ανατάξουμε την πόλη και τον δημόσιο χώρο, ωστόσο χρειάζεται να αλλάξει το 50% των πεζοδρομίων και το 60% των δρόμων. Θα προκηρυχθούν οκτώ διαγωνισμοί για δρόμους, πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις. Ακόμα δεν έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα των ογκωδών απορριμμάτων, με τον ιδιώτη που θα μπει και τα νέα μηχανήματα που θα παραλάβουμε από την επόμενη εβδομάδα η κατάσταση θα βελτιωθεί και σε αυτό τον τομέα», σημείωσε και κάλεσε την Fraport να επανεξετάσει τη στάση της αναφορικά με τα κόμιστρα που ζητά από τους οδηγούς ταξί για τη στάθμευση των οχημάτων.

Σε 135 εκατ. ευρώ το ετήσιο όφελος από την απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκης με ΗΠΑ

«Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να κερδίσει 135 εκατ. ευρώ ετησίως εφόσον προχωρήσουν οι μηχανισμοί Στρατηγικής Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO)», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΞΘ και πρόσθεσε ότι «σημαντικό ζήτημα είναι και η απευθείας αεροπορική σύνδεση της πόλης με τις ΗΠΑ, με τη μέση δαπάνη των εν λόγω επισκεπτών να αγγίζει τα 990 ευρώ». Πρόσθεσε δε, ότι θετικά θα μπορούσε να διαδραματίσει στη βελτίωση των μεγεθών της πόλης συνολικά και η ενίσχυση του εκθεσιακού τουρισμού. «Σήμερα δυόμιση σοβαρές εκθέσεις γίνονται στην πόλη. Η ΔΕΘ δεν πρέπει να αποτελεί όμηρο μικροκομματικών συμφερόντων», επεσήμανε ο ίδιος.

Οι θετικές εξελίξεις το 2024 που επιτρέπουν την αισιοδοξία

Σε αρκετές ανέρχονται οι θετικές εξελίξεις που προκύπτουν από τη φετινή έρευνα σε σχέση με το 2023, επισήμανε από την πλευρά του ο Managing Consultant της GBR Consulting, Stefan Merkenhof, διευκρινίζοντας ότι αυτή έγινε σε δείγμα 1.250 ατόμων.

«Το 2024 σε σύγκριση με το 2023, οι συνολικές αφίξεις επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν κατά 5%, με τις εγχώριες αφίξεις να αυξάνονται κατά 7% και τις διεθνείς κατά 4%», τόνισε και πρόσθεσε ότι οι οδικές αφίξεις στα κύρια σημεία εισόδου του Προμαχώνα και των Ευζώνων εμφάνισαν άνοδο της τάξης του 10% πέρυσι. Επιπλέον, ο ίδιος επισήμανε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν πλήρη μέλη της Ζώνης Σένγκεν μετά από αναμονή 13 ετών.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη στην πόλη, τόνισε ότι οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης σημείωσαν αύξηση κατά 2% το 2024 έναντι του 2023, με αυτές των αλλοδαπών να παρουσιάζουν βελτίωση κατά 4% των Ελλήνων να υποχωρούν ελαφρά κατά 1%.

Οι τρεις κορυφαίες διεθνείς αγορές για τη Θεσσαλονίκη το 2024 ήταν οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Γερμανία και κατέγραψαν αυξήσεις 15%, 39% και 5%, αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα, σημαντική υποχώρηση κατά 32% εμφάνισαν αυτές των Ισραηλινών, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τις συγκρούσεις στην περιοχή της Γάζας.

Για το ξενοδοχειακό δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι παρέμεινε σταθερό και διευκρίνισε ότι μέχρι το τέλος του 2024, στην αγορά της Θεσσαλονίκης είχαν παρουσία πέντε διεθνείς αλυσίδες, 13 εθνικές και δύο τοπικές.

Γιατί επιλέγουν οι επισκέπτες τη Θεσσαλονίκη;

Για λόγους αναψυχής και με δέλεαρ τη γαστρονομία, τα ψώνια και τη νυχτερινή ζωή της πόλης, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη το 58% των επισκεπτών των ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη, με το 10% να χρησιμοποιεί την πόλη ως ενδιάμεσο σταθμό για άλλον προορισμό και το 17% να δηλώνει ότι επισκέφθηκε φίλους και συγγενείς. Οι ταξιδιώτες για δουλειά και οι επισκέπτες συνεδρίων -εκθέσεων έχουν μερίδιο 13% και 8%, αντίστοιχα.

Το ποσοστό των ταξιδιωτών που θα συνιστούσαν τη Θεσσαλονίκη και θα την επισκέπτονταν ξανά αυξήθηκε στο 94% και 92%, αντίστοιχα, με την ψυχαγωγία και τη φιλοξενία των κατοίκων της πόλης να λαμβάνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες τους, 8,6 και 8,5 αντίστοιχα και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια & bar/cafés να αξιολογούνται με 8,7 και 8,6 αντίσοιχα.

Αντιθέτως, χαμηλότερο βαθμό έβαλαν οι επισκέπτες της πόλης στη δημόσια καθαριότητα (5,8) και στην κατάσταση των δρόμων και πεζοδρομίων (5,9), αν και τα νούμερα καταγράφονται βελτιωμένα για το 2024 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Οι ταξιδιώτες με συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας αξιολόγησαν την κατάσταση των πεζοδρομίων και των δρόμων χαμηλότερα, με βαθμολογία 5,4.

Οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία και το προφίλ των επισκεπτών

Το 2024, το 55% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς επισκέπτες και το 45% από Έλληνες, σε σύγκριση με 54% και 46% αντίστοιχα το 2023. Οι συνολικές διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2023.

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική ομάδα που «ψήφισε» το 2024 Θεσσαλονίκη, ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 (25%), με το 33% των επισκεπτών της πόλης να ταξιδεύει με σύντροφο και το 23% μόνο του, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, ενώ το 41% δήλωσε ότι ήρθε στην πόλη για πρώτη φορά.

Αναφορικά με τις οργανωμένες δραστηριότητες που προσφέρονται στην πόλη για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη, τα city bus tour προτιμήθηκαν από το 20% και τα walking tours από το 16%, ενώ ακολουθούν τα γαστρονομικά tours (10%). 'Αλλες δραστηριότητες, όπως τα tour αρχιτεκτονικής, τα ποδηλατικά tours και τα street art tours, παραμένουν πιο εξειδικευμένες, προσφέροντας ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη.Οι συναυλίες και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «ψηφίστηκαν» από το 20% των επισκεπτών της πόλης, οι θεατρικές παραστάσεις από το 15% και οι αθλητικές διοργανώσεις από το 11%.

Η ημερήσια δαπάνη ανά επισκέπτη στη Θεσσαλονίκη (εκτός των εξόδων ταξιδιού και διαμονής) μειώθηκε στα 87 ευρώ το 2024, έναντι των 92 ευρώ το 2023, με αυτές για αγορές να ανέρχονται σε 25 ευρώ και φαγητό & ποτό στα 26 ευρώ. δαπάνες για ψυχαγωγία, αξιοθέατα και άλλες κατηγορίες παρέμειναν σταθερές.

Η Θεσσαλονίκη σε σχέση με τις ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές πόλεις

Η πληρότητα των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης, που το 2024 έφτασε στο 70,4% έναντι του 68,6% το 2023 και 71,8% το 2019, είναι υψηλότερη έναντι αυτή της Αμβέρσας και του Ντίσελντορφ αλλά η μέση τιμή δωματίου (ADR) βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με άλλες πόλεις του ανταγωνισμού. Το Εδιμβούργο βρίσκεται στην πρώτη θέση και στους δυο δείκτες, δείχνοντας μεγάλη ζήτηση και ισχυρές τιμές, έναντι του ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι το 2024 σε σχέση με το 2019, το Ντίσελντορφ και η Βουδαπέστη υπήρξαν οι πόλεις με τις μεγαλύτερες μειώσεις στην πληρότητα (-10,8% και -10,2% αντίστοιχα), ενώ το Μπέρμιγχαμ ήταν η μόνη πόλη που κατέγραψε αύξηση.

Από πλευράς πληρότητας των ξενοδοχείων, η Θεσσαλονίκη έπεσε μία θέση και βρέθηκε πέρυσι στην ένατη ανάμεσα σε 11 ευρωπαϊκές πόλεις. Αν και η πόλη παρουσίασε σημαντική βελτίωση τον Απρίλιο (+8) και τον Οκτώβριο (+6), η χαμηλότερη απόδοση σε μήνες

όπως ο Μάιος (-4), ο Ιανουάριος (-2), ο Αύγουστος (-2) συνέβαλε στην συνολική μείωση.

Τα Airbnb τραυματίζουν τον ανταγωνισμό

«Τα airbnb τραυματίζουν τον ανταγωνισμό, είχαμε ζητήσει από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να μπουν κάποιοι περιορισμοί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, για τεχνικούς λόγους δεν προχώρησε», επισήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Για ανεξέλεγκτη κατάσταση στη βραχυχρόνια μίσθωση έκανε λόγο ο α' αντιπρόεδρος της ΕΞΘ, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας υπογραμμίζοντας πως η πόλη έχει γεμίσει από Airbnb κάτω από πολυκατοικίες, σε πρώην καταστήματα, χωρίς να υπάρχει φρένο, την ώρα μάλιστα που για το κέντρο της Αθήνας έχει μπει περιορισμός για ένα χρόνο.

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο Managing Consultant της GBR Consulting, Stefan Merkenhof, τόνισε ότι φτάνουν σε 4.600 μονάδες στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι «παρόλο που το 33% των διαχειριστών διαθέτει μόνο ένα κατάλυμα, η αγορά κυριαρχείται από επαγγελματίες διαχειριστές, με το 44% των καταλυμάτων να ανήκει σε διαχειριστές που εκμεταλλεύονται περισσότερα από πέντε ακίνητα».

