Του Νικόλα Μπάρδη

Έρευνες έχουν δείξει, πως λίγη ώρα πεζοπορίας μέσα στη φύση είναι αρκετή, για να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα του άγχους στον ανθρώπινο οργανισμό και να τον αποφορτίσει από τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Μάλιστα, έχει αποδειχτεί ότι το πράσινο προσφέρει ψυχική ηρεμία, και οι άνθρωποι που ζουν σε μέρη με χώρους πρασίνου έχουν καλύτερη φυσική και ψυχική υγεία. Φανταστείτε, λοιπόν, να περπατάτε μέσα σε ένα πυκνό δάσος μαύρης πεύκης στα ψηλά βουνά της Πίνδου, μακριά από τη βαβούρα και το καυσαέριο της μεγαλούπολης.

Μία τέτοια διαδρομή, προσιτή για όλη την οικογένεια, βρίσκεται και στο Δάσος Ζινέλι στα Γρεβενά.

Η γραφική διαδρομή ξεκινάει με μονοπάτι μέσα από ένα νέο δάσος μαύρης πεύκης, ενώ σε ορισμένα τμήματα ενώνεται με το παλιό μονοπάτι, που χρησιμοποιούσαν παλιότερα οι κάτοικοι της περιοχής, για να μεταφέρουν διάφορα προϊόντα με τα ζώα. Η βλάστηση της είναι ποικιλόμορφη, και θα συναντήσετε σφεντάμι, έλατο, δρυ, κέδρο και φυσικά μαύρο πεύκο. Στο μέσο περίπου της διαδρομής θα φτάσετε στο εντυπωσιακό «μαγεμένο δάσος», όπου υπάρχουν πανύψηλα μαύρα πεύκα τυλιγμένα με κισσούς, αλλά και μια πολυπληθή συστάδα «κόκκινης πεύκης», Pinus Sylvestris, που αποτελεί τη νοτιότερη συστάδα στην Ευρώπη!

Το 85% της διαδρομής βρίσκεται υπό σκιά, οπότε μπορείτε να πάτε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ είναι σχετικά εύκολη και ιδανική για οικογένειες. Το δάσος βρίσκεται στα 1035 μέτρα υψόμετρο και η συνολική απόσταση του μονοπατιού είναι 5,2 χιλιόμετρα. Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας έναν επαγγελματία συνοδό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς το πιο κοντινό χωριό απέχει αρκετά χιλιόμετρα από εκεί. Μην ξεχάσετε να πάρετε καλά αθλητικά παπούτσια για περπάτημα, δύο ζευγάρια κάλτσες, καπέλο, νερό, σνακ, κι αν πάτε Φθινόπωρο ή Άνοιξη να έχετε και ένα αδιάβροχο, για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως.

Το πιο κοντινό χωριό στο δάσος είναι η Κρανέα (ή Κρανιά) Γρεβενών, χτισμένο σε υψόμετρο 950 μέτρων και περίπου 29 χιλιόμετρα από το κοσμοπολίτικο Μέτσοβο. Σύμφωνα με το Γάλλο περιηγητή Φρανσουά Πουκεβίλ, ο οικισμός σχηματίστηκε το 1507, όταν συγχωνεύθηκαν τα χωριά Τούρια και Παλαιοχώρι. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την υλοτομία, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες η όμορφη φύση της περιοχής προσελκύει πολλούς τουρίστες, που αναζητούν μία δόση δροσιάς.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην ορεινή αυτή περιοχή και κατέγραψε την απαράμιλλη ομορφιά του φυσικού τοπίου, που εξηγούν στο έπακρο γιατί αυτό το δάσος ονομάστηκε «μαγεμένο». Τι λέτε; Πάμε να το εξερευνήσουμε;

