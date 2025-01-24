Βόλτα στην πανέμορφη Χώρα της Αλοννήσου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Χώρα της Αλοννήσου, γνωστή και ως Παλαιό Χωριό, βρίσκεται χτισμένη στο ΝΔ τμήμα του νησιού, στις ανατολικές υπώρειες της κορυφής «Καλόβουλος» και σε υψόμετρο 180 μέτρων.

Απέχει περίπου 3 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού, το Πατητήρι, και αποτελεί έναν από τους πιο γραφικούς και όμορφους οικισμούς των Σποράδων.

Μέχρι το 1912 ονομαζόταν «Ηλιοδρόμια» και σήμερα μένουν εκεί 792 κάτοικοι.

Η Χώρα του νησιού είναι χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου και κατοικείται ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια, όπως μαρτυρούν τα λείψανα της οχύρωσης, ενώ απολαμβάνει απρόσκοπτη και πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και έκθεση στους ανέμους, τους οποίους αξιοποιούσαν παλιότερα στους ανεμόμυλους και τα αλώνια. Υπήρξε η παλιά πρωτεύουσα του νησιού, εξ ου και η δεύτερη ονομασία της, Παλαιό

Χωριό.

Μετά, όμως, από τον μεγάλο σεισμό του 1965 ο οικισμός είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί. Στις 9 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς ο εγκέλαδος «χτύπησε» το νησί με 6,1 ρίχτερ και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές τόσο στη Χώρα, όσο και στο Πατητήρι. Για την ακρίβεια, στη Χώρα το 70% των κτιρίων κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Μετά από μερικά χρόνια, κατά την δεκαετία του 1980, η πλειονότητα των παλαιών κτισμάτων του χωριού αγοράστηκε από ξένους επισκέπτες, οι οποίοι τα επισκεύασαν πλήρως, διατηρώντας ακέραιη την αρχιτεκτονική τους.

Έτσι, η περιοχή κατάφερε να αναγεννηθεί! Τα πέτρινα και ασβεστωμένα σπίτια με τα χρωματιστά πορτοπαράθυρα και τις δίρριχτες κεραμοσκεπές, τα λιθόστρωτα καλντερίμια με τις ολάνθιστες αυλές, και οι ιστορικές εκκλησίες της περιοχής συνθέτουν ένα σπάνιο μωσαϊκό, και καθιστούν τον οικισμό παραδοσιακό και διατηρητέο.

Η περιοχή ενδείκνυται και για πεζοπορία. Από το χωριό ξεκινούν δύο όμορφα μονοπάτια: το ένα οδηγεί δυτικά στην κορυφή «Καλόβουλος», και το άλλο οδηγεί νοτιοδυτικά στο ακρωτήριο Τέλειο, που είναι το απώτατο νοτιοδυτικό σημείο της Αλοννήσου. Επίσης, αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να επισκεφτείτε τις εκκλησίες του Χριστού (17 ος αιώνας), του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου, όπως επίσης και το λεγόμενο «Παραδοσιακό Σπίτι», όπου φιλοξενεί σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο. Στην ευρύτερη περιοχή θα έχετε την τύχη να συναντήσετε πετρόχτιστα αλώνια, ανεμόμυλους και σε κοντινή σχετικά απόσταση θα βρείτε πανέμορφες ακρογιαλιές, για να κάνετε τις βουτιές σας. Στα βόρεια του οικισμού βρίσκεται ο όρμος και η παραλία Γυάλια, με τον παραδοσιακό ανεμόμυλο, και η παραλία Βρυσίτσα. Προς τα νότια θα βρείτε άλλες παραλίες, όπως ο Μικρός και Μεγάλος Μουρτιάς, η Βαλίτσα και το Βύθισμα.

Αν πάλι βρεθείτε Δεκαπενταύγουστο στο νησί, θα πετύχετε και το περίφημο πανηγύρι του χωριού. Χοροί, τραγούδια και φυσικά η τοπική σπεσιαλιτέ, γίδα βραστή, θα κάνουν τη διαμονή σας αξέχαστη! Όλοι οι κάτοικοι του χωριού γίνονται μία μεγάλη παρέα με τους επισκέπτες, ξεχύνονται στους δρόμους και το χωριό μοιάζει να αποκτά μια δεύτερη ζωή. Ο έναστρος ουρανός και το φεγγάρι που καθρεφτίζεται στο Αιγαίο δημιουργούν μία μυστηριακή ατμόσφαιρα και προσφέρουν μία γερή δόση ανανέωσης, σε όσους αποζητούν λίγη αποφόρτιση από τα έντονα άγχη της καθημερινότητας. Υπάρχει καλύτερο digital detox από αυτό;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.