Τις καρδιές των εκατοντάδων χιλιάδων αναγνωστών του παγκόσμιας εμβέλειας ταξιδιωτικού περιοδικού "Travel and Leisure" κατέκτησε η Μήλος στην ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Travel+Leisure μόλις δημοσίευσε τις λίστες του με τα καλύτερα του 2024 (World’s Best Awards).

Περισσότεροι από 186.000 ταξιδιώτες και αναγνώστες του περιοδικού συμμετείχαν στη φετινή έρευνα και ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τα αγαπημένα τους νησιά στον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τους τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα, τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία των ντόπιων.

Η Μήλος συγκέντρωσε 93.08 βαθμούς (με άριστα το 100) από τους αναγνώστες του περιοδικού.

Στην ίδια ψηφοφορία η Κρήτη κατέλαβε την 2η θέση, η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου στην 6η θέση, στην 10η θέση βρέθηκε η Πάρος και στην 15η θέση η Σαντορίνη.

Μήλος: Όλο το «πακέτο» χωρίς την πολυκοσμία

Όπως αναφέρει το Travel+Leisure, το νησί της Μήλου διαθέτει όλο το πακέτο με τις παρθένες παραλίες, τα ασβεστωμένα σπίτια και τις υπέροχες ταβέρνες που μπορείς να βρεις και αλλού στο Αιγαίο, αλλά με λιγότερα πλήθη τουριστών από διάσημα νησιά όπως η Σαντορίνη ή η Μύκονος.

«Η Μήλος ήταν όμορφη και με πολύ λιγότερο κόσμο», έγραψε ένας αναγνώστης. «Το φαγητό ήταν υπέροχο και υπήρχαν πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Όλοι ήταν πολύ φιλικοί και μας άρεσε». Ένας άλλος αναγνώστης συμφώνησε για το εξαιρετικό φαγητό και σημείωσε ότι παρά το μικρό της μέγεθος, η Μήλος έχει «μια ποικιλία από παραλίες να προσφέρει».

