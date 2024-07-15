Με τις καλύτερες εντυπώσεις για την Αλεξανδρούπολη και το Διδυμότειχο επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη Τούρκοι δημοσιογράφοι και influencers που συμμετείχαν σε ταξίδι εξοικείωσης, που οργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Τουρκίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, από 4 έως 7 Ιουλίου 2024. Το ταξίδι εξοικείωσης πραγματοποιήθηκε με στόχο να προβληθεί στην τουρκική τουριστική αγορά η Αλεξανδρούπολη ως ένας ελκυστικός city break προορισμός, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι εξοικείωσης (Mert Cengiz, Fulya Sezen, Deniz Gökçen, Serra Boyvat), επισκέφθηκαν το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και παρακολούθησαν μουσική λαϊκή βραδιά στην πλατεία του Φάρου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Αλεξανδρούπολη.

Στο δημαρχείο Αλεξανδρούπολης συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος τους καλωσόρισε παρουσιάζοντας την πόλη και τα πλεονεκτήματά της. Όπως είπε, είναι ένα καλά οργανωμένο πολεοδομικά αστικό κέντρο, πάνω στη θάλασσα, με ασφαλείς παραλίες για τους λουόμενους, με πεζόδρομους, με ένα μεγάλο και σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που διαρκώς αναβαθμίζεται και μεγαλώνει, με πολλά κέντρα εστίασης και διασκέδασης, με εμπορικά καταστήματα, με μουσεία αλλά και με προτάσεις για εναλλακτικές διακοπές. Στους Αμπελώνες Χατζησάββα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξιόλογη εμπειρία αφιερωμένη στο κρασί. Ενημερώθηκαν για τις τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης, και γεύτηκαν έξι εκλεκτά κρασιά από το κελάρι των Αμπελώνων Χατζησάββα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το ελαιοτριβείο KYKLOPAS στη Μάκρη, το οποίο βρίσκεται μέσα σε έναν από τους αρχαιότερους ελαιώνες της Μεσογείου, πολύ κοντά στη σπηλιά του Κύκλωπα του Ομήρου και στην αρχαία Εγνατία οδό.

Ξενάγηση στο Διδυμότειχο

Κατόπιν πρόσκλησης του δημάρχου Διδυμοτείχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου, πραγματοποιήθηκε επίσης μη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Διδυμότειχο. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι εξοικείωσης, αρχικά επισκέφθηκαν το Σουφλί και το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού, όπου παρακολούθησαν όλα τα στάδια παραγωγής του μεταξιού, από την εκτροφή του μεταξοσκώληκα μέχρι το τελικό προϊόν και στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Διδυμότειχο, συναντήθηκαν με τον δήμαρχο, ξεναγήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για το Μεγάλο Τέμενος (Τέμενος Βαγιαζήτ) -ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία στην Ευρώπη- καθώς και για την πορεία αποκατάστασής του και γευμάτισαν στο εστιατόριο Μπρούσκο όπου συνάντησαν παρέες Τούρκων πολιτών οι οποίοι, μέσω του Συνοριακού Σταθμού των Καστανιών, επισκέπτονται αυθημερόν το εστιατόριο για να απολαύσουν την κουζίνα του. Το βράδυ του Σαββάτου διασκέδασαν, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με ελληνική μουσική.

