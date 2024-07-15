Λακωνία: Ένα γραφικό ψαροχώρι με γαλαζοπράσινα νερά, θαλάσσιες σπηλιές και θρύλους - Βίντεο

Ο Μέζαπος στη Λακωνία είναι ένα μικρό, ήσυχο ψαροχώρι με γαλαζοπράσινα νερά, θαλάσσιες σπηλιές και θρύλους για κρυμμένους πειρατικούς θησαυρούς.

Ο Μέζαπος, ένα γραφικό χωριό στον ομώνυμο όρμο που σχηματίζεται στον κόλπο της χερσονήσου Τηγάνι στο λακωνικό τμήμα της Μάνης, βρίσκεται 18 χιλιόμετρα νότια της Αρεόπολης, στη μέση της απόστασης από τον γνωστό προορισμό του Γερολιμένα (που είναι μόλις 8 χιλιόμετρα μακριά). Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, μόνο 31 άνθρωποι ζουν εδώ.

Ο Μέζαπος είναι χτισμένος σε μια απόκρημνη τοποθεσία, ανάμεσα σε δύο βράχους, αλλά το ύψος του δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα. Παρά το μικρό του μέγεθος, έχει αρκετές παραλίες με υπέροχα, γαλαζοπράσινα νερά και προσβάσιμες θαλάσσιες σπηλιές, ενώ οι ιστορίες που θα ακούσετε για τον πειρατή Νικολό Σάσσαρη θα σας συναρπάσουν.

Μπορεί να μην το περίμενε κανείς βλέποντας πόσο μικρός είναι ο Μέζαπος, αλλά έχει τρεις όμορφες παραλίες εκτός από το γραφικό λιμανάκι του Κούρκου (στο οποίο μπορείτε επίσης να βουτήξετε). Όλα ανοργάνωτα, όλα με υπέροχα, γαλαζοπράσινα νερά.

Δύο από αυτά βρίσκονται στην άμεση παραλιακή ζώνη του οικισμού και είναι τα Χαλικιά και το Αλωνάκι – και τα δύο βοτσαλωτά, με ωραία θέα προς το Τηγάνι. Για την Τρίτη όμως, τη λεγόμενη Κάτω Μέζαπο (μικρή παραλία), θα πρέπει να βγείτε έξω από τα όρια του χωριού, προς τα βορειοδυτικά: θα τη βρείτε περνώντας τον πύργο του πειρατή Σάσσαρη.

Εν τω μεταξύ, στο βάθος των βράχων όπου είναι χτισμένο το χωριό, θα δείτε δύο σπηλιές, για τις οποίες η μόνη πρόσβαση είναι από τη θάλασσα.

Δείτε το βίντεο του Point Of View GR

Πηγή: skai.gr

