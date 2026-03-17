Το Σπαθί της Κομοτηνής

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην πρωτεύουσα της Ροδόπης, την κοσμοπολίτικη Κομοτηνή, συναντούμε ένα μνημείο που έχει αναδειχθεί σε τοπόσημο, βασικό προορισμό των επισκεπτών και σήμα κατατεθέν της σύγχρονης πόλης. Ο λόγος φυσικά για το επιβλητικό Σπαθί, που αποτελεί το Κεντρικό Ηρώο της Κομοτηνής. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1970, και ενώ αρχικά είχαν σκεφτεί να το τοποθετήσουν στην κεντρική πλατεία της πόλης, τελικά οι αρχές διάλεξαν την δυτική εξωτερική πλευρά του δημοτικού άλσους, ως καταλληλότερο σημείο.

Παρατηρώντας κανείς προσεχτικά το εμβληματικό αυτό μνημείο θα δει μία μεγάλη στήλη, ύψους 14 μέτρων, που φέρει στην πρόσοψη ένα γιγάντιο μεταλλικό ομοίωμα ξίφους. Οι εμπνευστές του έργου το τοποθέτησαν συμβολικά κατακόρυφα, θέλοντας να δείξουν ότι είναι ετοιμοπόλεμο, ενώ ολόκληρη η κατασκευή καλύπτεται από λευκό μάρμαρο. Το Σπαθί αποτίει έναν φόρο τιμής στους ήρωες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και μέχρι και σήμερα αποτελεί το επίκεντρο του εορτασμού των εθνικών μας επετείων. Εκεί πραγματοποιούνται οι επίσημες καταθέσεις στεφάνων και διάφορα πολιτιστικά δρώμενα της Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, όσο είναι το ύψος του σπαθιού, τόσο βρίσκεται και η Κομοτηνή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας! Κατά παράδοση, κάθε Κυριακή γίνεται η έπαρση και η υποστολή της ελληνικής σημαίας με τη συνοδεία στρατιωτικού αγήματος και φιλαρμονικής, που παίζει τον εθνικό ύμνο. Ακόμη και οι διερχόμενοι πεζοί παραμένουν σε πλήρη ακινησία, μέχρι να ολοκληρωθεί η έπαρση της σημαίας, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του σεβασμού. Σήμερα, εκτός από το Κεντρικό Ηρώο της πόλης, το Σπαθί αποτελεί και σημείο συνάντησης για τους ντόπιους, αλλά και δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες, που πηγαίνουν εκεί για να θαυμάσουν από κοντά τη μεγαλοπρέπειά του.

Εκτός από αυτό το Κεντρικό Ηρώο, υπάρχει και ένα δεύτερο, μικρότερο αλλά εξίσου σημαντικό. Το λεγόμενο Παλιό Ηρώο βρίσκεται στο μικρό άλσος, απέναντι ακριβώς από το Αρχαιολογικό Μουσείο, και είναι έργο του ταλαντούχου ντόπιου γλύπτη Πέτρου Μοσχίδη. Το εν λόγω μνημείο είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ατόφιο μάρμαρο, και η κατασκευή του τοποθετείται στο 1930. Σε δύο μεγάλες μαρμάρινες πλάκες που προστέθηκαν μεταγενέστερα, θα δείτε χαραγμένα τα ονόματα 63 θυσιασθέντων Κομοτηναίων που αγωνίστηκαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41.

Τα δύο αυτά μνημεία, μαζί με το Βυζαντινό Φρούριο, τον ιστορικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον Πύργο του Ρολογιού, τα δύο τζαμιά και το Εκκλησιαστικό Μουσείο δημιουργούν ένα σπάνιο αστικό μωσαϊκό, που του δίνουν ταυτότητα και χαρακτήρα. Η Κομοτηνή είναι ένα κράμα πολιτισμών, θρησκειών, χρωμάτων και γεύσεων, και το ταξίδι εκεί είναι πάντα μία ευχάριστη έκπληξη. Αν βρεθείτε στη Θράκη, αξίζει να την ανακαλύψετε!

Πηγή: skai.gr

