Ξάνθη: Οι ένοικοι αυτού του γηροκομείου έγιναν μοντέλα για ημερολόγιο

Οι ένοικοι ενός γηροκομείου στην Ξάνθη συμμετείχαν σε μια πρωτότυπη φωτογράφιση για τη δημιουργία ημερολογίου, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά, το στιλ και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία.

Οι ηλικιωμένοι ποζάρουν με χιούμορ και διάθεση μπροστά στον φακό, μετατρέπονται σε "μοντέλα" για μια μέρα και στέλνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χαρά της ζωής και την ενεργή τρίτη ηλικία.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε όλη τη διαδικασία και μίλησε με τον Πρόεδρο του Γηροκομείου, που είχε την ιδέα, τον φωτογράφο αλλά και τα «μοντέλα» που πόζαραν γι’ αυτό το ξεχωριστό ημερολόγιο.

Πηγή: skai.gr

