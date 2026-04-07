Το Πάσχα στην Κέρκυρα ξεκινά απ’ τον Άγιο Σπυρίδωνα

Του Νικόλα Μπάρδη

Σε όποιο μέρος κι αν σταθείς στην πόλη της Κέρκυρας, θα δεις από μακριά το επιβλητικό καμπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα, να ξεπροβάλλει πάνω από τις σκεπές των αρχοντικών. Πρόκειται για το υψηλότερο καμπαναριό σε όλα τα Ιόνια Νησιά, με ύψος 40 μέτρων.

Από εκεί, οι επτά καμπάνες του δίνουν το σήμα της ώρας, αλλά καλούν και τον κόσμο στον ναό, σε όλες τις μεγάλες γιορτές της ορθοδοξίας. Και η αλήθεια είναι πως Κέρκυρα και Άγιος Σπυρίδωνας πάνε μαζί. Είναι ο προστάτης του νησιού, και όπως λένε οι ντόπιοι «ο Άγιος στρατεύει εκεί». Πηγαίνει σε όλα τα σπίτια απ’ άκρη σ’ άκρη, για να ευλογήσει και να προστατεύσει τους Κερκυραίους, οι οποίοι τον τιμούν κάθε χρόνο με λαμπρότητα, όχι μόνο στη γιορτή του.

Η λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου κάθε Μεγάλο Σάββατο είναι από τις πιο παλιές και εμβληματικές σε όλη την Ελλάδα. Πλήθος πιστών από όλη την χώρα αλλά και τον κόσμο συρρέουν εκεί, για να δουν τη λιτανεία και έπειτα να προσκυνήσουν τον Άγιο και να λάβουν την ευλογία του. Μάλιστα έχει τόσο πολύ κόσμο, που ο ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνημα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας! Μέχρι την Τρίτη του Πάσχα το Ιερό Σκήνωμα παραμένει όρθιο μέσα στον ναό, δίπλα ακριβώς από το κελί του Αγίου, για να πηγαίνει ο κόσμος να το προσκυνά, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Προηγείται μία ακόμη λιτανεία του Αγίου την Κυριακή των Βαΐων, ωστόσο η λιτανεία του Μεγάλου Σαββάτου είναι η αρχαιότερη χρονολογικά, και γίνεται σε ανάμνηση θαύματος όπου γλίτωσε το νησί από την πείνα. Ακόμη, κάθε χρόνο οι πιστοί αλλάζουν τα πασουμάκια του Αγίου Σπυρίδωνα που λιώνουν, καθώς ο Άγιος τρέχει νυχθημερόν για να βοηθήσει τους ανθρώπους, όποτε τον έχουν ανάγκη και ζητούν την αρωγή του. Για τους Κερκυραίους ο Άγιος είναι σημείο αναφοράς, καθώς όλα αρχίζουν και τελειώνουν σ’ αυτόν. Όποια περίοδο κι αν αποφασίσετε να επισκεφτείτε το νησί, θα δείτε την αγάπη, τον σεβασμό και την πίστη που δείχνουν οι ντόπιοι στο πρόσωπο του Αγίου, σε βαθμό συγκινητικό.

Ενόψει του Πάσχα, η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην πανέμορφη Κέρκυρα και κατέγραψε μοναδικές εικόνες από το ιστορικό κέντρο της πόλης, τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και τα έθιμα που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο εκεί, και μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Άλλωστε, το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι μία μοναδική εμπειρία, που αξίζει κάποιος να ζήσει έστω και μία φορά στη ζωή του. Οι μεγάλες λιτανείες, οι ιστορικές φιλαρμονικές, οι ξακουστοί μπότηδες και οι στολισμένοι επιτάφιοι, με φόντο τα γραφικά καντούνια, τα αρχοντικά και τα φρούρια της πόλης, συνθέτουν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, απείρου κάλλους, που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.