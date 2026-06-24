Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Βουλή ως ένδειξη βαθιάς κυβερνητικής κρίσης.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδυναμία υπεράσπισης των πολιτικών της και των μέτρων επιδομάτων, επισημαίνοντας τις "άδικες και αντιλαϊκές" πολιτικές και τα συνεχή σκάνδαλα.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης οδηγεί σε "καρτελοποίηση" της αγοράς με εξυπηρετήσεις και αθέμιτες πρακτικές, εξυπηρετώντας συμφέροντα ολιγαρχίας σε βάρος των πολιτών.

Για ακόμα «μία απουσία του κ. Μητσοτάκη που επιβεβαιώνει τη βαθιά κυβερνητική κρίση» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο Σ. Φάμελλος καταλόγισε στον πρωθυπουργό «αδυναμία να υπερασπιστεί τις επιλογές της κυβέρνησης, ακόμα και μέτρα επιδομάτων», στηλιτεύοντας τις «άδικες και αντιλαϊκές» πολιτικές της κυβέρνησης και τα καθημερινά σκάνδαλα.

Όσον αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «καρτελοποίηση» της αγοράς «με εξυπηρετήσεις και αθέμιτες πρακτικές», τονίζοντας πως πρόκειται για μια «καθαρά ταξική επιλογή», υπέρ των συμφερόντων της ολιγαρχίας και κόντρα στα συμφέροντα των πολιτών.

«Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα», είπε χαρακτηριστικά, προσάπτοντας στην κυβέρνηση ότι η ίδια έχει δημιουργήσει αυτήν την κρίση, «επιδοτώντας τα καύσιμα με χρήματα των φορολογουμένων, αντί να περιορίσει την αισχροκέρδεια στην πηγή».

Ασκώντας δριμεία κριτική και για την «πλατφόρμα posokanei», ο Σ. Φάμελλος, επανέλαβε πως το ερώτημα δεν είναι «πόσο κάνει κάθε προϊόν», αλλά «γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κ.Μητσοτάκη και του κ Πιερακάκη».

Η ακρίβεια «αντιμετωπίζεται με ρύθμιση της αγοράς, αύξηση μισθών, φορολογική δικαιοσύνη» και «μείωση έμμεσων φόρων, όπως του ΦΠΑ, που πρόσφατη μελέτη αποδεικνύει ότι φτάνει στον καταναλωτή», υπογράμμισε, καταλογίζοντας στον υπουργό Οικονομικών «υποκρισία», αφού ως επικεφαλής του Eurogroup ζητά το εν λόγω μέτρο από άλλες χώρες, αλλά δεν το εφαρμόζει ο ίδιος.

Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στην στεγαστική κρίση, είπε πως η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα βασικά αίτια του προβλήματος, όπως η έλλειψη των διαθέσιμων κατοικιών και η διαρκής αύξηση των ενοικίων, ενώ για τους χαμηλούς μισθούς σχολίασε πως οι «κοινωνικές προτεραιότητες» της κυβέρνησης δεν είναι οι αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς ή γιατρούς και νοσηλευτές αλλά «σε δικαστικούς, ανεξάρτητες αρχές, Προεδρία της Κυβέρνησης, Προεδρία της Δημοκρατίας, αρχιερείς».

Περνώντας στο μείζον ζήτημα των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση που επέτρεπε τόσον καιρό την «ασυδοσία των funds servicers» και τώρα έρχεται να νομοθετήσει «υποχρεωτικά μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου», μετά από πιέσεις από την κοινωνία και την αντιπολίτευση, φέρνοντας την τροπολογία χτες τα μεσάνυχτα.

Όπως επισήμανε, αντί να πανηγυρίζουν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης, πρέπει να απολογηθούν γιατί «η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν έχουν χάσει την ρύθμιση και δεν έχουν ήδη αποπληρώσει την οφειλή τους».

«Το νομοσχέδιο αυτό είναι σχέδιο διαχείρισης της αποτυχίας σας», υπογράμμισε. «Οι πολίτες όμως δεν χρειάζονται πρόσκαιρου χαρακτήρα επιδοματικές πολιτικές και σίγουρα όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα», αλλά «πολιτική αλλαγή» για να ξανασταθεί η χώρα στα πόδια της, συμπέρανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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