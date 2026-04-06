Στην Παλιά Περίθεια

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην βόρεια Κέρκυρα, στις καταπράσινες πλαγιές του όρους Παντοκράτορα και σε υψόμετρο 440 μέτρων συναντούμε την μαγευτική Παλιά Περίθεια, γνωστή και ως Άνω Περίθεια. Πρόκειται για το αρχαιότερο χωριό του νησιού, που ενώ κάποτε άκμαζε και έσφυζε από ζωή, μετά ερήμωσε και σήμερα μετρά λιγότερους από 10 μόνιμους κατοίκους. Πολλά απ’ τα κτίσματα του χωριού χρονολογούνται στον 14ο αιώνα, οπότε δικαιολογημένα αποτελεί το παλαιότερο χωριό του νησιού. Χτίστηκε ψηλά στο βουνό, για να προστατεύονται οι κάτοικοι από τις επιδρομές των πειρατών, ενώ περιβάλλεται από πυκνό δάσος.

Το χωριό γνώρισε μεγάλη άνθιση και οι κάτοικοί του πλούτισαν, ωστόσο την δεκαετία του ’60 το εγκατέλειψαν μαζικά. Πρόκειται για την περίοδο όπου η Κέρκυρα άρχισε να στρέφεται προς τον τουρισμό, και οι κάτοικοι του χωριού αναζήτησαν μία καλύτερη τύχη στα παράλια και την πόλη. Αυτή η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα το χωριό να εγκαταλειφθεί οριστικά και για πολλές δεκαετίες να αποτελεί ένα «χωριό φάντασμα». Τα αρχοντικά γκρεμίστηκαν, οι δρόμοι χορτάριασαν και το άλλοτε ζωντανό χωριό έμοιαζε πια σαν άψυχη γκραβούρα περασμένου αιώνα.

Όμως, ακόμη κι όταν εγκαταλείφθηκε, δεν έχασε ποτέ την ομορφιά και την αρχοντιά του, στοιχεία που μάγεψαν και ένα ζευγάρι από το εξωτερικό, τον David και την Marieke, που αναζητούσαν ένα μέρος στην Ελλάδα για να κάνουν μία φρέσκια αρχή. Γοητευμένοι από την ομορφιά της Περίθειας αποφάσισαν να πάνε να ζήσουν μόνιμα εκεί και να ανοίξουν έναν ξενώνα, την στιγμή που στο χωριό κατοικούσε μόνο άλλος ένας άνθρωπος! Και ενώ στην αρχή είχαν ενδοιασμούς για το πώς θα είναι η ζωή εκεί, κι αν θα μπορέσουν να προσελκύσουν τουρίστες, έξι χρόνια μετά βλέπουν πως η απόφασή τους δικαιώνεται, καθώς το χωριό σιγά σιγά ξαναζωντανεύει και όσοι έρχονται στο νησί περνούν μια βόλτα από εκεί, αναδεικνύοντάς το σε έναν από τους τρεις κορυφαίους προορισμούς στην Κέρκυρα!

Το παράδειγμά τους ακολούθησαν κι άλλοι Κερκυραίοι, που επέστρεψαν στο χωριό για να φτιάξουν τα πατρικά τους, ενώ σήμερα εκεί, εκτός από τον ξενώνα, λειτουργούν και τέσσερις ταβέρνες που εξυπηρετούν τους ολοένα αυξανόμενους επισκέπτες της περιοχής. Η Περίθεια ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τη μαγευτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τις ακτές της Αλβανίας. Μάλιστα ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός και διατηρητέος, οπότε τα κτίρια αναπαλαιώνονται με συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές, τις οποίες επιβλέπει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οι δρόμοι είναι λιθόστρωτοι, ενώ δεν επιτρέπονται αμάξια μέσα στο χωριό, ούτε πισίνες, σε μία προσπάθεια διατήρησης της ταυτότητάς του, χωρίς να αλλοιωθεί στο παραμικρό.

Βλέποντας κανείς το χωριό από μακριά, είναι σαν να βλέπει έναν καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό οικισμό, και πράγματι η Παλιά Περίθεια μοιάζει, λίγο πολύ, όπως ήταν πριν από 500 χρόνια. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με την αυθεντική Κέρκυρα, και να πάρουν μία γεύση από το πώς έδειχνε το νησί τα παλιά χρόνια. Το χωριό έχει εξελιχθεί και σε ησυχαστήριο για καλλιτέχνες και συγγραφείς, που πηγαίνουν εκεί για να ζωγραφίσουν, να γράψουν και να εκφραστούν ελεύθερα, ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.