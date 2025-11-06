Το γραφικό Σπήλαιο Γρεβενών

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Σπήλαιο Γρεβενών είναι ένα μικρό χωριό σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στους ορεινούς όγκους της βορειοανατολικής Πίνδου, μέσα σ’ ένα τοπίο μεγάλου φυσικού κάλλους. Το χωριό απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη των Γρεβενών κι εκεί μένουν σήμερα 194 άνθρωποι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Πρόκειται για έναν γραφικό ορεινό οικισμό, που είναι καλά κρυμμένος στα πυκνά δάση του Όρλιακα, και μαγεύει τους επισκέπτες με την αυθεντικότητα και την απλότητα της ομορφιάς του.

Στα δυτικά του οικισμού ρέει ο ποταμός Περιβολιώτικος και στα ανατολικά ο Σμιξιώτικος, ενώ οι δυο τους ενώνονται και δημιουργούν τον Βενέτικο, τον κυριότερο παραπόταμο του ποταμού Αλιάκμονα. Στο παρελθόν το χωριό περιβάλλονταν από ρωμαϊκά και βυζαντινά ψηλά τείχη αποτρέποντας οποιονδήποτε επίδοξο εισβολέα. Το Σπήλαιο βρίσκεται πολύ κοντά στον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου και τη Βάλια Κάλντα, και είναι περιτριγυρισμένο από πλούσια βλάστηση και άγρια ζωή. Αν είστε λάτρεις της εξοχής, θα ξετρελαθείτε μ’ αυτό το μέρος!

Ωστόσο, εκτός από την αξεπέραστη φυσική ομορφιά, το Σπήλαιο είναι γνωστό για το ιστορικό μοναστήρι του, τη Μονή Σπηλαίου (1633), την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου (1800), και για το αγέρωχο γεφύρι της Πορτίτσας, στο Φαράγγι του Σπηλαίου. Οι κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, με γνωστότερο αγωνιστή τον Γεώργιο Σπηλαιώτη, που πήρε μέρος σε πολλές μάχες στη Νότια Ελλάδα και υπηρέτησε ως ταγματάρχης στον πρώτο τακτικό στρατό επί Ιωάννη Καποδίστρια. Ακόμη, από το Σπήλαιο ήταν και ο μακεδονομάχος οπλαρχηγός Αδαμάντιος Μάνος.

Η ιστορική Μονή Σπηλαίου, σήμα κατατεθέν του χωριού, είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ιδρύθηκε το 1633. Ο ναός ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, και ανήκει στη μακεδονική μεταβυζαντινή εποχή. Οι δύο τρούλοι, το επιβλητικό κωδωνοστάσιο, το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι σπάνιες τοιχογραφίες που τον κοσμούν στο εσωτερικό, τον καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία των Γρεβενών. Εκεί, η θρησκευτική παράδοση και η τέχνη συναντούν την ιστορία, σε ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό, στα καταπράσινα βουνά της Πίνδου. Πάρτε λίγα λεπτά για να χαλαρώσετε στον εξωτερικό χώρο, και νιώστε τον καθαρό, βουνίσιο αέρα.

Πριν φύγετε από το χωριό, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε τα ξακουστά φασόλια της περιοχής, κατσικίσια φέτα και τσίπουρο, που αποτελούν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδοσιακά προϊόντα του χωριού. Οι λίγοι κάτοικοι θα σας υποδεχτούν με ζεστασιά και ένα πλατύ χαμόγελο, και θα σας προσκαλέσουν στο μεγάλο πανηγύρι που στήνεται εκεί κάθε Δεκαπενταύγουστο στη γιορτή της Παναγίας. Προς τιμήν της Μεγαλόχαρης και της γιορτής του μοναστηριού, γίνεται τριήμερο πανηγύρι στην κεντρική πλατεία του χωριού γύρω από τον πλάτανο, με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.



Πηγή: skai.gr

