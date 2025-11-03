Του Νικόλα Μπάρδη

Στον Νομό Κοζάνης, πολύ κοντά στο γραφικό χωριό της Νεράιδας, συναντούμε την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων, γνωστή και ως Γέφυρα της Νεράιδας, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας μας, μετά το Ρίο – Αντίρριο. Η γέφυρα εγκαινιάστηκε στις 6 Νοεμβρίου 1976, την περίοδο που δημιουργήθηκε στην περιοχή και η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Έχει συνολικό μήκος 1.372 μέτρων και αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας. Στην όψη της από μακριά μαγεύει τους περαστικούς με το μέγεθός της, όμως η διέλευση από πάνω της είναι μία αληθινή περιπέτεια, και όχι με την καλή έννοια…

Πριν από περίπου πέντε χρόνια, στις αρχές του 2020, μετά έναν οπτικό έλεγχο της γέφυρας που διενήργησε ο Στέργιος Μητούλης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Surrey της Αγγλίας, διαπιστώθηκε ότι με το πέρασμα του χρόνου, τις περιβαλλοντικές καταπονήσεις και τα βαριά φορτία που δέχθηκε η γέφυρα όλα αυτά τα χρόνια, η ασφάλεια της κατασκευής είχε μειωθεί αισθητά, και γι’ αυτό τον λόγο σταμάτησε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή, οι πρόβολοι της γέφυρας είχαν μετακινηθεί κατακόρυφα προς τα κάτω και δεν συνδέονταν καλά με το κατάστρωμά της, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να πέσουν. Ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος ο καθηγητής πρότεινε να συνδεθούν τα κομμάτια της γέφυρας με τους προβόλους, αν και η αποτροπή της κατακόρυφης μετακίνησης τους ήταν μάλλον αδύνατη χωρίς επιπλέον μέτρα ανάσχεσης.

Μάλιστα, οι ζημιές που προκαλούν εντύπωση για το μέγεθός τους, και οι εμφανείς ρωγμές οφείλονται σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Κωνσταντίνο Κατάκαλο σε ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν σε ορισμένα σημεία, που τοπικά ξεπέρασαν τους 350 τόνους.

Στις αρχές Μαρτίου του 2023 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, εργασίες που ολοκληρώθηκαν μέσα στο ίδιο έτος, οπότε και επετράπη η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν σε πολύ εξειδικευμένες τεχνικές παρεμβάσεις μεγάλης ισχύος, που είχαν ως στόχο να ενισχύσουν την αντοχή της γέφυρας σε δύο αρθρώσεις της, όπου εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα πραγματοποιούνται διάφορες εργασίες συντήρησης του έργου, με αποτέλεσμα η γέφυρα να κλείνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που επηρεάζει την τοπική κοινωνία και δυσχεραίνει τις μετακινήσεις.

Το χωριό της Νεράιδας ζει και αναπνέει κυριολεκτικά από αυτήν τη γέφυρα. Ο κόσμος που επισκέπτεται το μικρό αυτό χωριό με την πανοραμική θέα στη λίμνη, περνάει από τη γέφυρα, το ίδιο και οι προμηθευτές των καταστημάτων, ενώ οι κάτοικοι πηγαίνουν για τα ψώνια τους και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες στα Σέρβια, που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Μία απόσταση 8 λεπτών, αν κλείσει η γέφυρα, γίνεται μία ώρα, μέχρι να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Η παράκαμψη είναι αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα να χάνουν χρόνο και χρήμα. Βέβαια, δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται να διασχίσουν τη γέφυρα, και επιλέγουν πάντα εναλλακτικές διαδρομές, ενώ κάποιοι μετακόμισαν μόνιμα σε άλλες πόλεις, για να μη ζουν καθημερινά με τον φόβο κατάρρευσης της γέφυρας.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα οδοιπορικό στον Νομό Κοζάνης πέρασε κι από αυτήν την ιδιαίτερη γέφυρα της Βόρειας Ελλάδας, μίλησε με τους κατοίκους της περιοχής και κατέγραψε τη σημερινή της κατάσταση. Όλοι ανεξαιρέτως επιθυμούν την πλήρη αναστήλωσή της και την ομαλή λειτουργία της, για να μπει και πάλι η ζωή τους σε κανονικούς ρυθμούς.

