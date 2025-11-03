Ένας ιερέας – φωτογράφος που κάνει τη διαφορά

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο πάτερ Κωνσταντίνος Βασιλειάδης από τη Νεάπολη Κοζάνης αφού τελειώσει η λειτουργία στην εκκλησία, παίρνει την κάμερα ανά χείρας και περιπλανιέται στα γύρω χωριά, για να αποθανατίσει με τον φακό τη ζωή στον τόπο του, και όχι μόνο. Ο ίδιος βρήκε στην κάμερα το πάθος του, και ενώ αρχικά ξεκίνησε να τραβάει υλικά με το κινητό του, σύντομα πήρε κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, μέχρι και drones με τα οποία τραβάει πανοραμικά πλάνα από τα χωριά της Κοζάνης, για να τα προβάλλει στο διαδίκτυο. Ο εξοπλισμός μεγάλωνε αναλογικά με την αγάπη του γι’ αυτό το χόμπι, που πλέον σήμερα τον χαρακτηρίζει.

Ξεκίνησε το 2009 πολύ δειλά, αλλά είχε μεράκι και αγάπη γι’ αυτό που έκανε, και επειδή είδε πως η δουλειά του άρεσε στον κόσμο, μετά το 2020 και το ξέσπασμα της πανδημίας άρχισε να το κάνει πιο συστηματικά, με αποτέλεσμα σήμερα να τον αποκαλούν χαϊδευτικά «παπα-drone» και «παπα-ράτσι». Ο ίδιος γελάει και δέχεται με αγάπη τα σχόλια του κόσμου, που τον στήριξαν στο κομμάτι της φωτογραφίας και των βίντεο ήδη από πολύ νωρίς, όταν τραβούσε υλικά και ανέβαιναν σε άλλα κανάλια στο YouTube. Ο πάτερ άκουγε τον κόσμο και προσπαθούσε συνεχώς να βελτιώνεται, ενώ μοναδικός του στόχος μέσα από αυτό είναι να καταγράψει τη ζωή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, και να την αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πολυπράγμων, ακούραστος και ανήσυχο πνεύμα, ο πάτερ Κωνσταντίνος μετράει πάνω από 15 χρόνια ενασχόλησης με τη φωτογραφία και το βίντεο, ενώ έχει εξελιχθεί και στο κομμάτι του μοντάζ. Ο ίδιος επισημαίνει, πως η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πολλά στους ανθρώπους, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο. Κάνει live μεταδόσεις σε Facebook και YouTube και με τον φακό του καταγράφει τοπία, πορτραίτα και παραδοσιακά δρώμενα της Κοζάνης, θέλοντας να διατηρήσει μία πιο άμεση επαφή με το κοινό του, και να δείχνει «εδώ και τώρα» όλα όσα συμβαίνουν. Και για αυτοδίδακτος η αλήθεια είναι ότι τα έχει καταφέρει περίφημα.

Συνοδοιπόρος του σ’ αυτό το μοναδικό φωτογραφικό ταξίδι είναι ο γιος του. Μαζί κάνουν ταξίδια, επεξεργάζονται τα βίντεο και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις. Για τον πάτερ δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό, όπως και η αναγνώριση από τον κόσμο. Πρόσφατα μάλιστα τον συνάντησε τυχαία ένας Έλληνας από την Αμερική και του εξέφρασε το θαυμασμό του για το έργο που επιτελεί, κάτι που όπως λέει χαρακτηριστικά και στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα τον συγκινεί και του δίνει δύναμη να συνεχίσει. Η αγάπη των ομογενών προς το πρόσωπό του είναι τόσο μεγάλη, που του έκαναν δωρεά δύο κάμερες, για να αποθανατίζει τις ομορφιές της χώρας μας.



