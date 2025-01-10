Θάσος: Το σμαράγδι του Αιγαίου

Του Νικόλα Μπάρδη

Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, ορεινά χωριά «βυθισμένα» στο πράσινο, καταρράκτες και μέρη μεγάλου φυσικού κάλλους, αλλά και τα αξεπέραστα θαλασσινά, είναι μερικοί από τους πολλούς λόγους που αξίζει να επισκεφτείτε αυτό το ξεχωριστό και πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου. Αν δεν έχετε πάει ακόμη, δείτε γιατί πρέπει να μπει στο bucket list της νέας χρονιάς!

1. Ιστορία

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο το νησί οφείλει την ονομασία του στον Θάσο, επικεφαλής των Φοινίκων αποίκων, κάτι που μαρτυρά ότι κατοικείται ήδη από τα αρχαία χρόνια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου βρίσκεται στον Λιμένα και είναι ένα μέρος που σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτε, αν βρεθείτε στο νησί. Το μουσείο στεγάζεται σε ένα σπίτι του 1934 και διαθέτει μια σπουδαία συλλογή από εκθέματα γλυπτικής, κεραμικής και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από τη Νεολιθική έως τη Ρωμαϊκή Περίοδο. Αναμφίβολα, το πιο εμβληματικό έκθεμα του μουσείου είναι ένας αρχαϊκός κούρος ύψους 3,5 μέτρων! Επίσης, στον Λιμένα βρίσκονται η Αρχαία Αγορά και το Ωδείο, μνημεία που ήρθαν στο φως από τη σκαπάνη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στα μέσα του 20ού αιώνα.

2. Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική της Θάσου παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα, και δίνει στο νησί μία ξεχωριστή γοητεία, αλλά και αέρα ηπειρωτικής χώρας. Στον ορεινό όγκο του νησιού θα βρείτε χωριά όπως η Παναγία, ο Θεολόγος, οι Μαριές και η Καλλιράχη που έχουν σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής, με λιθόχτιστες σκεπές και πλακόστρωτα καλντερίμια. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε κάποια πλατεία με πλατάνια, τρεχούμενα νερά, ταβερνάκια και γραφικές αγορές, όπου θα βρείτε ό,τι κι αν ψάχνετε.

Στο Καζαβίτι, που είναι το παλαιότερο χωριό του νησιού, θα δείτε το διάσημο πέτρινο θέατρο, όπου και λαμβάνουν χώρα κάθε καλοκαίρι τα «Καζαβιτιανά», ένα φεστιβάλ με παραδοσιακές μουσικοχορευτικές βραδιές, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και μία μαγική θέα στη θάλασσα.

3. Παραλίες

Κατά μήκος της ακτογραμμής του νησιού θα βρείτε παραλίες για όλα τα γούστα. Από τα εξωτικά Μάρμαρα, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τις πευκόφυτες πλαγιές, μέχρι τον μαγευτικό Αρσανά, που βρίσκεται κάτω από την Ιερά Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και τον Παράδεισο, με τη χρυσή αμμουδιά και τα κρυστάλλινα νερά, δεν θα ξέρετε πού να πρωτοβουτήξετε! Αν πάλι θέλετε να πάτε σε μία πιο instagrammable περιοχή, τότε θα επιλέξετε τη διάσημη Γκιόλα. Οι ντόπιοι την αποκαλούν και «Δάκρυ της Αφροδίτης». Πρόκειται για μία φυσική πισίνα, λαξεμένη στους θαλασσινούς βράχους, που τα νερά της προσφέρουν υπέροχες χρωματικές αντιθέσεις. Εδώ, πέρα από θεαματικές βουτιές, θα βγάλετε και απίθανες φωτογραφίες.

4. Γαστρονομία

Η Θάσος είναι διάσημη για το ελαιόλαδό της και τις ελιές θρούμπες, οι οποίες μάλιστα είναι προϊόν με ονομασία προέλευσης. Εκτός όμως από το λάδι, στο νησί θα βρείτε εξαιρετικό μέλι, κρασί ντόπιων παραγωγών και φυσικά αξεπέραστα γλυκά του κουταλιού. Όπως σε κάθε νησί, έτσι κι εδώ θα βρείτε φρέσκα θαλασσινά, και μπορείτε να απολαύσετε μια τεράστια ποικιλία από λαχταριστές σαρδέλες, αντζούγιες, γαρίδες αλλά και τσιπούρες, κέφαλους και καλαμάρια. Και το μενού δεν τελειώνει εδώ… Ενώ λοιπόν είναι νησί, η Θάσος έχει και εξαιρετικής ποιότητας κρέατα, τα οποία θα απολαύσετε στα ορεινά χωριά του νησιού, όπως η Παναγία και το Καζαβίτι.

5. Εύκολη πρόσβαση & Φιλοξενία

Με συχνά και σύντομα δρομολόγια των ferries από την Κεραμωτή, και σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Καβάλας, η Θάσος αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για διακοπές. Πάνω στο νησί οι αποστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ενώ πολύ εύκολα μπορείτε να κάνετε τον γύρο του νησιού, αφού ο κύριος οδικός άξωνας διασχίζει όλες τις ακτές και ενώνει τα παραθαλάσσια χωριά. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται περί τα 100 χιλιόμετρα. Αν πάλι πάτε χωρίς αυτοκίνητο, τα χωριά εξυπηρετούνται με τοπικά λεωφορεία. Σε όποιο σημείο όμως κι αν βρεθείτε, οι κάτοικοι θα σας ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους να σας καλοδεχτούν, να σας φιλέψουν και να σας πουν την πρώτη, εγκάρδια καλημέρα, γεγονός που θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας! Ένα είναι το μόνο σίγουρο: φεύγοντας από εκεί, θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε.

