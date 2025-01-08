Λίστα με τα 52 μέρη που πρέπει να επισκεφθεί κανείς μέσα στο 2025 δημοσίευσαν οι New York Times με έναν ελληνικό προορισμό να βρίσκεται ανάμεσα.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αγγλία της Τζέιν Όστεν, όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι New York Times. «Πού θα σας οδηγήσει η νέα χρονιά; Ξεκινήστε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια επιλέγοντας αγαπημένα από την ετήσια λίστα μας» προσθέτουν.

Εξηγώντας γιατί η νοτιοδυτική Αγγλία είναι κορυφαία για φέτος, οι NYT λένε: «Οι θαυμαστές της Jane Austen έχουν έναν καλό λόγο να εξερευνήσουν τη νοτιοδυτική Αγγλία φέτος: Είναι η 250η επέτειος από τη γέννησή της και οι εορτασμοί αφθονούν».

Στη δεύτερη και τρίτη θέση είναι τα Νησιά Γκαλαπάγκος στον Ισημερινό και τα μουσεία της Νέας Υόρκης, αντίστοιχα. Την πεντάδα ολοκληρώνουν το Άσαμ στην Ινδία και το White Lotus στην Ταϊλάνδη.

Άλλα μέρη που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα είναι η Γροιλανδία, το Σίδνεϊ, η Σκωτία, το Ανατολικό Λονδίνο και μια πόλη στην Αμερική που φημίζεται για το υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας.

Εξηγώντας γιατί η Γροιλανδία είναι επίσης στη λίστα, οι NYT σημειώνουν ότι οφείλεται στο «αστραφτερό νέο διεθνές αεροδρόμιο», προσθέτοντας ότι «αναμένεται να φέρει πολλούς νέους επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν το Βόρειο Σέλας, τους τεράστιους παγετώνες, τα φιόρδ και πολλά άλλα για αυτό το γιγάντιο νησί της Αρκτικής».

Το Σίδνεϊ κερδίζει μια θέση στην κατάταξη για τη φήμη του ως «μέκκα με τα θαλασσινά» και για το «επεκτεινόμενο» δίκτυο μετρό του, αποκαλύπτουν οι NYT. Εξηγεί: «Δεν ζει κανείς στο Σίδνεϊ χωρίς έντονο δέος για τη θάλασσα» και συνιστά στους τουρίστες να κατευθυνθούν στην πόλη για να γλεντήσουν στην Ψαραγορά του Σίδνεϊ, η οποία αναβαθμίζεται φέτος.

Ανάμεσα στα 52 μέρη, είναι και ένα στην Ελλάδα: οι Δελφοί που βρίσκεται στη θέση 29 της λίστας.

Σύμφωνα με τους New York Times οι Δελφοί: «Προσελκύουν επισκέπτες πέρα ​​από την Αθήνα και τα νησιά. Μπορεί η Ελλάδα να μην φημίζεται για την πεζοπορία, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σύντομα με τα εγκαίνια του μονοπατιού της Πίνδου μήκους 500 μιλίων. Αυτό το ταξίδι 42 ημερών στην οροσειρά της Πίνδου, που εκτείνεται από τα αλβανικά σύνορα έως τους Δελφούς, προσφέρει μια ματιά σε μια διαφορετική Ελλάδα, μια από χιονισμένες κορυφές, κατάφυτες κοιλάδες, παρθένες λίμνες και χωριά με κόκκινα πλακάκια. Με άλλα λόγια, μια Ελλάδα πέρα ​​από τη λαϊκή φαντασία. Για δεκαετίες, αυτές οι κάποτε ζωντανές ορεινές κοινότητες υπέφεραν από ερήμωση και οικονομική παρακμή. Το έργο ''Μονοπάτι της Πίνδου'' στοχεύει να αναστρέψει αυτή την τάση προωθώντας την περιοχή ως εναλλακτική λύση όλο τον χρόνο. Οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν αρχαία ποιμενικά μονοπάτια και να μείνουν σε ρουστίκ χωριά, γεμάτα με τον ελάχιστα γνωστό ορεινό πολιτισμό της χώρας. Μεγάλο μέρος του μονοπατιού παραμένει σε εξέλιξη, αλλά το τμήμα που ξεκινά από τους Δελφούς θα πρέπει να είναι έτοιμο για πεζοπορία μέχρι το καλοκαίρι. Ξεκινήστε επισκεπτόμενοι την έδρα του πιο διάσημου μαντείου του αρχαίου κόσμου και στη συνέχεια πεζοπορήστε στις πλαγιές του Παρνασσού προς την κορυφή του όρους Γκιώνα, περνώντας μέσα από κεδροδάση, βυζαντινά μοναστήρια και γοητευτικά, χαμένα χωριά».

Αναλυτικά η λίστα

