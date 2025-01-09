Λίγες πόλεις στην Ελλάδα προσφέρουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες τους τη δυνατότητα να τις θαυμάσουν από ψηλά και την ίδια ώρα, διανύοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο, να βρεθούν μέσα σε ένα όμορφο φυσικό τοπίο.

Η Καβάλα συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που προσφέρουν απεριόριστη θεά στο μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού της πόλης, αλλά και εντυπωσιακή θέα προς το θαλάσσιο μέτωπο. Μάλιστα, όταν ο καιρός το επιτρέπει φαίνονται μέχρι και τα χωριά στο απέναντι νησί της Θάσου.

Χάρη στο ύψωμα-λόφος Σταυρός, που αποτελεί τμήμα του περαστικού δάσους της, η Καβάλα προσφέρει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και επισκέπτες να θαυμάσουν από ψηλά την πόλη, να την «ανακαλύψουν» ξανά και ξανά και να περπατήσουν μέσα στη φύση.

Αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα από το Κάστρο και την παλιά πόλη στην απεραντοσύνη του Αιγαίου, η πόλη της Καβάλας αποτελεί ιδανική επιλογή όλες τις εποχές του χρόνου για να την επισκεφθεί κάποιος και να περιηγηθεί στην πλούσια ιστορία της και τα μνημεία της. H Καβάλα ζει στους ρυθμούς της γοητείας της -στο σήμερα- κάτω από τα φώτα της πόλης και του σύμπαντος... Η πόλη αναπνέει ελληνικό και ευρωπαϊκό αέρα, με σύγχρονες τουριστικές υποδομές που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Η πλούσια ιστορία της

Η αφετηρία της ιστορίας της Καβάλας ξεκινά από τους προϊστορικούς χρόνους και εκτείνεται μέχρι σήμερα. Η τριπλή ονομασία της, «Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα», αποδεικνύει τη μακραίωνη περίοδο ζωής της πόλης, που την καθιστά μια από τις αρχαιότερες παραλιακές πόλεις της ευρύτερης περιοχής. Η Νεάπολις κατά τους αρχαίους χρόνους, Χριστούπολις στη Βυζαντινή περίοδο και Καβάλα στα νεότερα χρόνια. Οι αναφορές για την τρίτη σήμερα μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, χάνονται σε αφηγήσεις από τα ομηρικά έπη και στα αρχεία της Αθηναϊκής Συμμαχίας.

Η Καβάλα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη, έγινε δηλαδή γνωστή, από την ιστορική μάχη των Φιλίππων και τον Απόστολο Παύλο που έφτασε εδώ για να διδάξει για πρώτη φορά το μήνυμα του Χριστιανισμού στην Ευρώπη το 49/50 μ.Χ..

Ιμαρέτ: Το στολίδι της Καβάλας

Η παλιά πόλη είναι γνωστή και ως συνοικία Παναγίας. Είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία, προικισμένη με πλακόστρωτα σοκάκια και υπέροχη θέα. Η βόλτα στη συνοικία της Παναγιάς ταξιδεύει τον επισκέπτη στον χρόνο, καθώς τα σοκάκια της αποκαλύπτουν την ιστορία της πόλης. Η πλατεία Καραολή είναι το ιδανικό μέρος, όπου εκεί θα συναντήσετε το Ιμαρέτ.

Κτίστηκε το 1813-21 από τον Καβαλαλί Μεχμέτ Αλή, αντιβασιλέα της Αιγύπτου και ιδρυτή της δυναστείας, δώρο στη γενέθλια πόλη του. Πρόκειται για ίδρυμα παροχής κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσαρτημένο σε ένα τζαμί, τυπικό δείγμα μουσουλμανικής ευποιίας. Στέγαζε δύο μεντρεσέδες (ιεροδιδασκαλείο), μια κουζίνα για τους ενδεείς (ιμαρέτ), ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ένα χώρο προσευχής/διδασκαλίας. Διασώζει τις κτητορικές επιγραφές, αριστουργήματα καλλιγραφίας και σύνθεσης. Σήμερα, έχει μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης από το Αιγυπτιακό κράτος.

Είναι πολλά τα μνημεία που μπορείτε να επισκεφθείτε στην παλιά πόλη. Δεξιά θα θαυμάσετε τη θέα στο λιμάνι και το κέντρο της Καβάλας, ενώ από την άλλη θα δείτε το καρνάγιο και την Κεραμωτή στο βάθος. Τελειώστε τη βόλτα στις Καμάρες, το μεγάλο τοξωτό υδραγωγείο, χτισμένο στις αρχές του 16ου αιώνα.

Ο ορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου

Επί Τουρκοκρατίας ήταν το τέμενος του Ιμπραήμ Πασά και ίσως το μεγαλύτερο τέμενος της πόλης. Μετατράπηκε σε ναό στη δεκαετία του 1920 και αντικαταστάθηκε ο μιναρές του από νεόκτιστο καμπαναριό. Στο ανατολικό εξωτερικό μέρος του ναού υπάρχει το ψηφιδωτό μνημείο της αποβίβασης του Αποστόλου Παύλου στο αρχαίο λιμάνι της Νεάπολης (σημερινή Καβάλα) όταν ξεκίνησε την επίσκεψή του στους Φιλίππους.

Στις παλιές καπναποθήκες

Η Καβάλα υπήρξε για πολλές δεκαετίες η πιο σημαντική παραγωγός καπνού. Από το μεγάλο λιμάνι της έφευγαν τα δέματα και ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Τα πολλά μεγάλα ορθογώνια κτίρια, διάσπαρτα σε όλο το κέντρο της, τα περίφημα καπνομάγαζα, αποδεικνύουν περίτρανα την πηγή εισοδήματος των Καβαλιωτών για πολλά χρόνια.

Δημοτική Καπναποθήκη

Μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1913 και ακόμη περισσότερο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την αθρόα προσέλευση προσφύγων, οι δουλειές μεγάλωσαν πιο πολύ. Χιλιάδες άνθρωποι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι, δούλευαν πολλές ώρες μέσα στις ζεστές αποθήκες. Σήμερα, τα μεγάλα κτίρια των καπνομάγαζων είναι τα μόνα που θυμίζουν εκείνα τα χρόνια.

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων

Η περιοχή των Φιλίππων συνδέεται με εξαιρετικές ιστορικές προσωπικότητες και γεγονότα που διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό. Μοναδικά μνημεία, που διασώζονται μέχρι σήμερα, μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία των πολιτισμών που διασταυρώθηκαν και αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Η αρχαία πόλη των Φιλίππων υπήρξε αρχικά (360 π.Χ.) αποικία των Θασίων, με το όνομα Κρηνίδες, σύντομα όμως κατακτήθηκε από τον πανίσχυρο τότε Φίλιππο Β΄, βασιλιά της Μακεδονίας, ο οποίος οχύρωσε την πόλη και της έδωσε το όνομά του. Στα ελληνιστικά χρόνια η πόλη απέκτησε το τείχος της, το θέατρο, δημόσια οικοδομήματα και ιδιωτικές κατοικίες. Αναμφισβήτητα, το πιο εντυπωσιακό κτίσμα της εποχής αυτής, παρά τις αλλαγές που υπέστη ανά τους αιώνες, είναι το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, το οποίο κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί παραστάσεις του Φεστιβάλ Φιλίππων. Τον 2ο αιώνα π.Χ. η διέλευση της Εγνατίας Οδού μέσα από τους Φιλίππους, ενός από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς και εμπορικούς δρόμους του αρχαίου κόσμου, μετέτρεψε την πόλη σε σημείο αναφοράς της περιοχής.

Το σπουδαιότερο, όμως, γεγονός κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, που σφραγίζει ανεξίτηλα την ιστορία της πόλης, είναι η μάχη των Φιλίππων το 42 π.Χ., όταν οι δημοκρατικοί Ρωμαίοι με στρατηγούς τον Βρούτο και τον Κάσσιο αντιμετωπίζουν τους οπαδούς της Μοναρχίας υπό τον Μάρκο Αντώνιο, τον Οκταβιανό (μετέπειτα Καίσαρα Αύγουστο, πρώτο Αυτοκράτορα των Ρωμαίων) και τον Λέπιδο. Οι δημοκρατικοί χάνουν, οι επικεφαλής τους αυτοκτονούν και ξεκινά για τη Ρώμη η αυτοκρατορική περίοδος διακυβέρνησής της.

Ωστόσο, ένα άλλο σημαντικό γεγονός έμελλε και πάλι να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης: η έλευση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ίδρυσε εδώ την πρώτη χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος το 49/50 μ.Χ. Η επικράτηση της νέας θρησκείας και η μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους στην Κωνσταντινούπολη προσέδωσαν αίγλη στους Φιλίππους. Κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια (4ος-6ος μ.Χ. αιώνες.) ιδρύθηκαν, στη θέση των ρωμαϊκών κτιρίων, το συγκρότημα του «Οκταγώνου», με τον μητροπολιτικό ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο, το «Παλάτι του Επισκόπου», καθώς και τρεις μεγαλόπρεπες βασιλικές και ιδιωτικές κατοικίες. Από τον Ιούλιο του 2016, ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων συγκαταλέγεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

