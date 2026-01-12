Tαξίδι στην Πάλαιρο

Του Νικόλα Μπάρδη



Η Πάλαιρος είναι μία γραφική παραθαλάσσια κωμόπολη της Αιτωλοακαρνανίας, που αριθμεί σήμερα περισσότερους από 2.000 μόνιμους κατοίκους. Βρίσκεται κοντά στην Βόνιτσα, που αποτελεί και έδρα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, καθώς και στην επέκταση της Ιόνιας Οδού, που φτάνει μέχρι τη Λευκάδα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται παραδοσιακά με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, όμως τα τελευταία χρόνια μπαίνει δυναμικά στο κάδρο και ο τουρισμός, καθώς το μέρος κερδίζει χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερους θαυμαστές, που το επιλέγουν για το φυσικό κάλλος, την ιστορία και την ησυχία, μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα του Ιονίου.

Η Πάλαιρος συνδυάζει μοναδικά το κλισέ βουνό και θάλασσα, καθώς βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος και από πίσω της υψώνονται τα επιβλητικά Ακαρνανικά Όρη. Με τη διάνοιξη της Ιόνιας Οδού και το γειτονικό αεροδρόμιο του Ακτίου έχουν διευκολυνθεί αρκετά οι μετακινήσεις από και προς την κωμόπολη, γεγονός που έφερε επενδύσεις και νέο κόσμο. Επίσης, το γεγονός ότι η περιοχή δεν έχει αναπτυχθεί πολύ τουριστικά ακόμη, την καθιστά ένα ακατέργαστο διαμάντι, που μπορούν να απολαύσουν όλοι όσοι αποζητούν ένα ήσυχο μέρος για να παραθερίσουν. Το Καλοκαίρι η Πάλαιρος σφύζει από ζωή, ωστόσο τον Χειμώνα η καθημερινότητα είναι αρκετά πιο ήσυχη.

Περπατώντας στα στενά που κατηφορίζουν προς την θάλασσα, θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε κάποιο νησί του Ιονίου. Και η αλήθεια είναι πως η Πάλαιρος συνδυάζει το ηπειρωτικό χρώμα με τη νησιώτικη γοητεία με τρόπο μοναδικό. Σήμερα μέσα στον οικισμό στέκουν ακόμη όρθια αρκετά αρχοντικά, όπως το αρχοντικό του Ράγκου, που δίνουν στον επισκέπτη μία εικόνα από το πώς έδειχνε το γραφικό αυτό ψαροχώρι στις αρχές του περασμένου αιώνα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια με την ανέγερση πιο σύγχρονων κτιρίων έχει αρχίσει να αλλοιώνεται ελαφρώς η φυσιογνωμία του οικισμού, κάτι που προβληματίζει και τους ντόπιους. Γιατί, από τη μία ο τουρισμός και τα νέα καταλύματα θα φέρουν κόσμο και χρήμα στην περιοχή, αλλά από την άλλη κινδυνεύει να χαθεί η ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου.

Αν βρεθείτε στην περιοχή αξίζει να επισκεφτείτε την Αρχαία Πόλη της Παλαίρου, που υπήρχε ήδη από την Μυκηναϊκή Περίοδο, το Κάστρο της Κεχροπούλας και το Κάστρο του Γρίβα στην Περατιά, το Ενετικό Φρούριο της Πλαγιάς, γνωστό με την ονομασία Άγιος Γεώργιος που έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο, και την Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Λίγο έξω από την Πάλαιρο βρίσκεται και μία από τις πιο διάσημες πλέον παραλίες του Ιονίου, και ο λόγος φυσικά για το εξωτικό Βαθυαβάλι, με τα γαλαζοπράσινα νερά, που κάθε καλοκαίρι προσελκύει πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Πάλαιρος, γνωστή και ως Ζαβέρδα (ονομασία που είχε ως το 1928), βρίσκεται πολύ κοντά στην Πρέβεζα και τη Λευκάδα, οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να συνδυάσετε την επίσκεψή σας στην περιοχή και με εκδρομές στα γειτονικά, εξίσου πανέμορφα μέρη. Για μονοήμερη ενδείκνυται και ο γραφικός Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, όπως και ο Αστακός, όπου μπορείτε μετά τις βουτιές να απολαύσετε φρέσκα θαλασσινά από το Ιόνιο και κρεατικά Ξηρομέρου εξαιρετικής ποιότητας. Τέλος, πριν φύγετε από την περιοχή, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε λάδι, κρασί και μέλι από ντόπιους παραγωγούς.

