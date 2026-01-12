Από σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στην Αιτωλοακαρνανία, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και αναδεικνύοντας ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Μάρκος, όταν ήταν νεότερος, αποφάσισε να ζήσει μακριά από τη θορυβώδη ζωή της πόλης. Πλέον, εδώ και δύο δεκαετίες είναι ερημίτης που ζει στα βουνά, εκεί όπου η φύση είναι ανέγγιχτη και αγνή. Κάθε πρωί, ξυπνά από τον ήχο των πουλιών και τον ήλιο που ανατέλλει πάνω από το βουνό και ανακαλύπτει νέα μέρη και κρυφά μονοπάτια. Η ζωή του είναι απλή και αυτάρκης: φροντίζει τον κήπο του και τα ζώα του, φτιάχνει μόνος του το φαγητό του. Δεν χρειάζεται πολλά για να είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος, έχει μάθει να εκτιμά τα απλά πράγματα στη ζωή και είναι ευγνώμων για την ομορφιά γύρω του.

Δείτε το trailer:

Ακολουθούμε φιλόζωους εθελοντές σε μια αποστολή που προκαλεί αποτροπιασμό, όταν δεκάδες αθώα ζωάκια βρέθηκαν να ζουν σε τραγικές συνθήκες και με ιδιοκτήτες που τα βασάνιζαν.

