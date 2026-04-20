Τα μικρόσωμα αλογάκια της Ρόδου

Του Νικόλα Μπάρδη

Στον Αρχάγγελο της Ρόδου, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, συναντούμε ένα καταφύγιο για τα μικρόσωμα αλογάκια του νησιού. Ο Σύλλογος «Φαέθων» αγωνίζεται ήδη από το 2001 για τη διάσωση αυτής της σπάνιας φυλής αλόγων, που σήμερα μετρά μόλις 13 άλογα. Το αλογάκι της Ρόδου, γνωστό και ως ροδιακό πόνι, δεν φέρει τα χαρακτηριστικά ενός πόνι, πέρα από το μικρό μέγεθος. Έχει ύψος 110 εκατοστά, διαθέτει πλούσια χαίτη και μακριά ουρά που φτάνει μέχρι το έδαφος, και ενώ είναι αρκετά ατίθασο, συνάμα είναι αξιολάτρευτο και πολύ έξυπνο.

Για πολλά χρόνια τα μικρόσωμα αυτά άλογα ζούσαν ελεύθερα στο νησί, και ο Σύλλογος προσπάθησε να τα συγκεντρώσει σε μία περιοχή, για να τα προστατέψει από διάφορους κινδύνους και παράλληλα να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία για την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται. Τα αλογάκια της Ρόδου είναι «ξαδέρφια» με τα σκυριανά αλογάκια, και αποτελούν τα πιο μικρά σε μέγεθος άλογα του κόσμου! Αυτό που τα καθιστά ξεχωριστά είναι πως το μικρό τους μέγεθος είναι αποτέλεσμα της φυσικής τους εξέλιξης και προσαρμογής στο μεσογειακό περιβάλλον, και όχι ανθρώπινης παρέμβασης. Συνήθως το τρίχωμά τους είναι βαθύ κόκκινο ή ερυθρό - καστανό, και κάποια από αυτά έχουν λευκές κηλίδες στην κεφαλή.

Όλες οι φυλές των αλόγων, συμπεριλαμβανομένων και των μικρόσωμων αλόγων της Ρόδου, ανήκουν στο γένος Equus caballus, υποείδος του caballus. Πρωτοεμφανίστηκαν στην Γη πριν από 54 εκατομμύρια χρόνια, λίγο μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Είχαν το μέγεθος ενός μικρού σκύλου και ζούσαν μέσα στα πυκνά δάση. Μετά την τελευταία εποχή παγετώνων, περίπου πριν από 10 χιλιάδες χρόνια, υπήρχαν τέσσερις φυλές αλόγων. Η ανθρωπότητα εξημέρωσε αυτές τις φυλές, δημιουργώντας τις κατηγορίες, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.

Πιστεύεται ότι δύο απ’ αυτές τις αρχικές φυλές είναι οι πρόγονοι του Ροδιακού αλόγου. Αυτό το μικρόσωμο άλογο είναι μέλος μιας τεράστιας οικογένειας που έχει εξαπλωθεί σ’ όλη την ελληνική επικράτεια, στα νησιά του Αιγαίου και στις ακτές της Μικράς Ασίας, φτάνοντας μέχρι την Κασπία Θάλασσα αλλά και την Βόρεια Αφρική. Ο λόγος αυτής της εκτεταμένης γεωγραφικής εξάπλωσης ήταν ο καλός χαρακτήρας των αλόγων, η μεγάλη αντοχή και οι ελάχιστες διατροφικές τους ανάγκες.

Στις αρχές του περασμένου αιώνα οι Ροδίτες χρησιμοποιούσαν αυτά τα μικρόσωμα άλογα στις γεωργικές εργασίες, στις μεταφορές, ακόμη και σε διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις, ενώ φημολογείται ότι κάθε οικογένεια στο νησί είχε στην κατοχή της τουλάχιστον ένα τέτοιο άλογο.

Το 1975 ο αριθμός των μικρόσωμων αλόγων μειώθηκε δραματικά στα 60 άλογα, και σήμερα στο καταφύγιο «Φαέθων» συναντούμε μόλις 13 από αυτά. Ο Σύλλογος σκέφτεται να αναπαράγει τα άλογα με τεχνητή γονιμοποίηση, προκειμένου να μην εξαφανιστούν απ’ το νησί, ενώ πολύ σημαντικές για το έργο του είναι οι δωρεές των επισκεπτών, που συγκινούνται από την προσπάθεια που συντελείται εκεί, και βοηθούν εκουσίως όσο μπορεί ο καθένας. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα μπήκε στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, συνομίλησε με τα μέλη και μας χάρισε μοναδικές εικόνες από αυτά τα μικρόσωμα αλογάκια που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

